Mısırlı yıldız Mohamed Salah, yeni kulübü Trabzonspor ile Avrupa Ligi elemelerinin rövanş maçında Macar ekibi Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak zorlu bir Avrupa gecesi yaşadı.

Trabzonspor, ilk maçta kendi sahasında da 1-0 kaybetmiş ve iki maçın toplamında (5-0) elenerek Avrupa Ligi'ne yükselmeyi başaramamıştı.

Mohamed Salah, Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanan rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı ancak katkı sağlayamadı ve 64. dakikada oyundan çıktı.

Türk ekibi, 13. dakikada Ruslan Malinovskyi'nin ve 57. dakikada Sydney Lopez Cabral'ın kırmızı kart görmesinin ardından sayısal üstünlük eksikliği yaşadı.

Ev sahibi ekip ilk golü 19. dakikada Callum O'Dowda ile buldu, ardından 54. dakikada Marius Corbu skoru artırmayı başardı.

Ferencvaros, 59. dakikada penaltı kazandı ve bunu Yusuf Bamidele başarıyla gole çevirdi. Cristian Lisztes ise 86. dakikada takımının dörtlüsünü tamamladı.

Böylece Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi mücadelelerine katılacak.

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