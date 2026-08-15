18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler

Çeviri:

VİDEO: Salah, Trabzonspor'daki serüvenine erken bir kayıpla başladı

Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Trabzonspor, Süper Lig'deki maceralarına cumartesi akşamı deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başladı.

Trabzonspor'a 43. dakikada öne geçme golünü Savio, ev sahibi ekibin filelerini havalandıran müthiş bir vuruşla kaydetti.

Trabzonspor'un Süper Lig maçlarının biletleriBiletini hemen al!

Ancak Kasımpaşa bir penaltı kazandı ve bu penaltıyı 55. dakikada Adrian Beniedczak başarıyla gole çevirdi.

Europa League Qualification
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Süper Lig
Çorum Belediyespor crest
Çorum Belediyespor
COB
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS

Maçta, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın bu yaz takıma katılmasının ardından kulübü Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıkması da yaşandı.

Salah maça yedek kulübesinde başladı, ardından 58. dakikada takım arkadaşı Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna girdi.

Trabzonspor'un Süper Lig maçlarının biletleriBiletini hemen al!

Salah, oyuna girer girmez tehlike yaratmayı başardı; 70. dakikada tehlikeli bir ortayla neredeyse bir gol hazırlıyordu.

77. dakikada ise Mısırlı oyuncu net bir gol fırsatı yakaladı; sert bir şut çekti, ancak top direğin yanından auta gitti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin