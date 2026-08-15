Trabzonspor, Süper Lig'deki maceralarına cumartesi akşamı deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başladı.

Trabzonspor'a 43. dakikada öne geçme golünü Savio, ev sahibi ekibin filelerini havalandıran müthiş bir vuruşla kaydetti.

Ancak Kasımpaşa bir penaltı kazandı ve bu penaltıyı 55. dakikada Adrian Beniedczak başarıyla gole çevirdi.

Maçta, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın bu yaz takıma katılmasının ardından kulübü Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıkması da yaşandı.

Salah maça yedek kulübesinde başladı, ardından 58. dakikada takım arkadaşı Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna girdi.

Salah, oyuna girer girmez tehlike yaratmayı başardı; 70. dakikada tehlikeli bir ortayla neredeyse bir gol hazırlıyordu.

77. dakikada ise Mısırlı oyuncu net bir gol fırsatı yakaladı; sert bir şut çekti, ancak top direğin yanından auta gitti.