Trabzonspor, Türkiye Süper Ligi'ndeki macerasına cumartesi akşamı, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başladı.

Trabzon'u öne geçiren golü, 43. dakikada muhteşem bir vuruşla ev sahibinin ağlarını havalandıran Savio kaydetti.

Ancak Kasımpaşa penaltı kazandı ve bu penaltıyı 55. dakikada Adrian Beniedczak başarıyla gole çevirdi.

Karşılaşma, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın bu yaz takıma katılmasının ardından, kulübü Trabzon ile ilk kez sahaya çıkmasına sahne oldu.

Salah maça yedek kulübesinde başladı, ardından 58. dakikada takım arkadaşı Methan Memaroğlu'nun yerine oyuna girdi.

Salah, oyuna girer girmez tehlike yaratmayı başardı; 70. dakikada tehlikeli bir ortayla ramak kala gol pası veriyordu.

77. dakikada ise Mısırlı oyuncu net bir gol fırsatı yakaladı; sert bir şut çekti ancak top direğin yanından auta gitti.