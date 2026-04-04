Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Video: Salah, Manchester City karşısında Liverpool'un hayal kırıklığını artırdı

Mısırlı yıldızın talihsizliği

Liverpool'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, İngiltere Kupası çeyrek finalinde Manchester City ile oynanan maçta takımının hayal kırıklığını daha da artırdı.

Reds, Manchester City karşısında şu ana kadar 4 gol geride ve bu durum, teknik direktör Arne Slot'un takımını turnuvadan elenmeye yaklaştırıyor.

Liverpool, maçın 65. dakikasında penaltı kazandı ve Salah penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti, ancak Manchester City kalecisi Trafford penaltıyı kurtarmayı başardı.

Salah, Reds ile sözleşmesi 2027 yazına kadar sürmesine rağmen, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool'un bu sezon Premier Lig şampiyonluğu yarışından uzaklaştığı ve EFL Cup'tan elendiği, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyonluk şansını korumaya çalıştığı belirtiliyor.

