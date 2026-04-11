Video: Salah'ın liderliğinde... Liverpool, Fulham'ı yenerek Avrupa'daki umutlarını canlandırdı

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Cumartesi günü Anfield Stadyumu'nda oynanan Premier Lig'in 32. haftası maçında, takımı Liverpool'u konuk Fulham'ı 2-0 mağlup etmesine öncülük etti.

Bu galibiyetle Reds, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını korudu ve puanını 52'ye yükselterek İngiltere Premier Lig sıralamasında 5. sıraya yerleşti. Fulham ise 44 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.

Liverpool, 36. dakikada genç İngiliz oyuncu Rio Nguemoh'un golüyle ilk golünü attı.

Bundan sadece 4 dakika sonra, Mısırlı Firavun, tek vuruşla konuk takımın kalesinin uzak köşesine attığı muhteşem bir şutla Reds'in skorunu artırdı.

Salah, maçın 90. dakikasında oyundan çıkarken Liverpool taraftarlarından büyük alkış ve tezahürat aldı.

Liverpool şu anda, önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda, ilk maçı Parc des Princes'te 2-0 kazanan Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına hazırlanıyor.



