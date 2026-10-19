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imago-sport-1084783195.jpgAnadolu Agency
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Video: Salah'ın büyüsü Trabzon'u Beşiktaş karşısında iki golle galibiyete taşıdı

M. Salah
Trabzonspor
Beşiktaş
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Firavun'un ekibi yarı finalde

Trabzonspor bugün pazartesi, Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasında Beşiktaş'ı iki golle mağlup etmeyi başardı.

Maçta Trabzon'un ilk golünü 21. dakikada Ozan Tufan kaydederken, ev sahibinin ikinci golünü 71. dakikada Mısırlı yıldız ekledi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 16 puanla Türkiye Ligi puan tablosunda dördüncü sıraya yükselirken, Beşiktaş 15 puanla beşinci sıraya geriledi.

Belirtmek gerekir ki Muhammed Salah'ın maçta attığı gol, onu bu sezon 8 golle Türkiye Ligi gol krallığının zirvesinde tek başına lider yaptı.

Salah, Liverpool'daki yolculuğunun sona ermesinin ardından yeni bir meydan okumayla bu sezonun başında bonservissiz olarak Trabzonspor'a katılmıştı.

Salah'ın adı, Trabzonspor ile anlaşmadan önce Beşiktaş'a transfer olmasıyla da anılmıştı, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti.






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