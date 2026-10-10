Trabzonspor, Türkiye Süper Ligi'nin yedinci haftasında bugün oynanan maçta, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada 27. dakikaya kadar skor değişmedi; bu dakikada Ernest Muçi, konuk ekip adına gol hesabını açmayı başardı.

Chidera Ejuke, 38. dakikada attığı ikinci golle Trabzonspor'un üstünlüğünü pekiştirdi.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Samsun kalecisinden seken topu takip ederek az kalsın fileleri sarsıyordu; ancak Mısırlı futbolcunun şutu Samsunlu oyunculardan birine çarparak üst direğin üzerinden auta gitti.

Salah, 40. dakikada takım arkadaşı Felix'in üçüncü golünü hazırlayarak maça damgasını vurdu.

İlk yarının bitimine iki dakika kala maçın hakemi, Trabzonsporlu Melih Kabasakal'a kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, ikinci yarıda yaşanan gelişmelere ve sayısal eksikliğine rağmen üstünlüğünü koruyarak Samsunspor sahasından değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşirken, Samsunspor 4 puanda kalarak 16. sırada yer aldı.