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Video - Salah değil!… Abu Treika, Mısır Milli Takımı’nın yıldızını şaşırttı: “Benden çok daha iyi oldun”

Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
Dünya Kupası
E. Ashour
Avustralya
Mısır
ABD

Mısırlı yıldızın büyük alçakgönüllülüğü

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı İmam Aşur, efsane futbolcu Muhammed Abu Treika’ya dokunaklı bir mesaj gönderdi; “El Magico”nun kendisi hakkında söylediklerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aşur, onunla şahsen tanışmayı çok istediğini de açıkladı.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Avustralya maçını penaltı atışlarında 4-2 kazanarak, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi.

Ashour, "beIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Abu Treika'nın benim hakkımda konuştuğunu öğrendiğimde çok sevindim ve ona bir mesaj iletmek istiyorum: Hayatımın en büyük dileği seni görmek."

Al-Ahly oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Herkes bana Abu Treika’ya benzediğimi söylüyor. Ben Abu Treika’nın (dörtte biri) kadar olmaya çalışıyorum,” dedi. Dünya Kupası’nda olağanüstü bir performans sergileyen Mısır milli takımının oyun kurucusu, bu sözleriyle dikkat çekici bir alçakgönüllülük sergiledi.

Abu Treika, Imam’a cevap vermekte gecikmedi: “Sen Abu Treika’dan daha iyi oldun… Dünya Kupası’nda (Belçika ve Avustralya karşısında) iki gol attın ve büyük bir turnuvada öne çıktın.”

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Ancak “El Magico”, övgüyle yetinmedi, Ashour’a teknik tavsiyelerde de bulundu: “Gelişmen gereken konularda, etrafındaki oyuncuların zihniyetine göre oynamalısın. Zihniyeti daha gelişmiş olan, daha az gelişmiş olana uyum sağlar.”

Abu Treika sözlerini şöyle tamamladı: “Ona başarılar diliyorum, Allah sakatlıklardan korusun.”

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