24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
imago-sport-1084781867.jpgAnadolu Agency
Çeviri:

Video: Salah, Beşiktaş karşısında attığı golle Türk liginde gol krallığının zirvesine tek başına yükseldi

M. Salah
Trabzonspor
Beşiktaş
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Firavun her zaman randevusunda

Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, bu sezon Türkiye Ligi'nin gol kralları sıralamasında tek başına zirveye yerleşti.

Salah, Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasında devam eden Beşiktaş karşılaşmasında turnuvadaki sekizinci golüne ulaştı.

Maçın şu ana kadarki skoru, Trabzonspor'un 2-0 önde olduğunu gösteriyor. Bu durum, Salah'ın takımını puan tablosunda 16 puanla dördüncü sıraya yükseltecek.

Salah, Liverpool ile yolculuğunun sona ermesinin ardından yeni bir meydan okuma kapsamında bu sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden Trabzonspor'a katılmıştı.

Salah'ın adı, Trabzonspor ile imza atmadan önce Beşiktaş'a transfer olmakla anılmıştı, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti.







BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin