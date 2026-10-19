Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, bu sezon Türkiye Ligi'nin gol kralları sıralamasında tek başına zirveye yerleşti.

Salah, Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasında devam eden Beşiktaş karşılaşmasında turnuvadaki sekizinci golüne ulaştı.

Maçın şu ana kadarki skoru, Trabzonspor'un 2-0 önde olduğunu gösteriyor. Bu durum, Salah'ın takımını puan tablosunda 16 puanla dördüncü sıraya yükseltecek.

Salah, Liverpool ile yolculuğunun sona ermesinin ardından yeni bir meydan okuma kapsamında bu sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden Trabzonspor'a katılmıştı.

Salah'ın adı, Trabzonspor ile imza atmadan önce Beşiktaş'a transfer olmakla anılmıştı, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti.























