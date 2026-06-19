Video: Sakatlık ve sihirli içecek… Alman hakemin kararı, Dünya Kupası’ndaki tuhaf olaylara bir yenisini ekledi!

2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda oynanan ABD-Avustralya maçı, turnuvanın şimdiye kadarki en tuhaf hakemlik anlarından birine sahne oldu; Alman hakem Felix Zwayer, maçın son dakikalarında alışılmadık bir durumla karşı karşıya kaldı.

ABD milli takımı maçı 2-0'lık skorla kazandı, ancak son anlarda tüm gözler, aniden saha zeminine yığılan hakeme çevrildi; bu durum, oyuncular ve taraftarlar arasında endişe yarattı.

Uzatma süresinin dördüncü dakikasında, Zwaier ani kas ağrılarından şikayet etti, sahaya yığıldı ve acil tıbbi müdahale talep etti.

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Tıbbi ekip, yaklaşık bir dakika boyunca yerde oturmuş kalan Alman hakemin tedavisi için hızla sahaya girdi. Tsvair, sağlığına kavuşmasının ardından maçı normal şekilde yönetmeye devam ederek maçın son düdüğüne kadar görevini sürdürdü.

Bu an, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; zira büyük turnuvalarda hakemlerin maç sırasında sakatlanması nadir görülen bir durumdur.

Gizemli içecek soru işaretleri uyandırdı

Ancak en çok tartışma yaratan olay, sakatlığın kendisi değil, Alman hakemin sahaya dönmeden önce tedavi sırasında içtiği içecek oldu.

Taraftarlar, Tsvayr’ın içeceği içtiği anın video görüntülerini paylaştılar ve içeceğin ne olduğu ve kas gerginliği yaşadıktan sonra maçı tamamlamasına nasıl yardımcı olduğu konusunda birçok soru işareti ortaya çıktı.









"Sihirli meyve suyu"nun gerçeği nedir?

Fizyoterapist ve spor yaralanmaları uzmanı Thamer Al-Shahrani, sosyal medya hesapları üzerinden konuyu açıkladı ve hakemin “Pickle Juice Shot” ya da “turşu suyu” olarak bilinen bir içeceği tükettiğini belirtti.

Al-Shahrani, bu tür içeceklerin bazen kas krampları ve ani kas gerginliği durumlarında kullanıldığını, bazılarının sandığı gibi sıvı kaybını telafi etmek amacıyla kullanılmadığını belirtti.

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Bu içeceğin etkinliğinin, hızlı kas kramplarına yol açan sinir sinyallerini durdurmaya veya azaltmaya yardımcı olmasında yattığını açıklayan El-Şahrani, bunun hakemin sakatlandıktan birkaç dakika sonra ayağa kalkıp maçı tamamlayabilmesini açıklayabileceğini belirtti.

Ani bir sakatlık ve çoğu taraftar için alışılmadık bir içecek arasında, Alman hakem Felix Zwer, 2026 Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana tanık olunan tuhaf olaylar dizisine yeni bir örnek daha ekledi.