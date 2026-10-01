Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı ile birlikteyken sakatlanmasının ardından tedavi görmek için Real Madrid'e döndü. Ancak bugün, perşembe günü ortaya çıkan bilgiler büyük yankı uyandırdı.

Fransa Milli Takımı, yarın akşam UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelecek ve bu maç, Zinedine Zidane'ın milli takımın teknik direktörü olarak Fransa topraklarındaki ilk maçı olacak. Fransız teknik direktör, kaptanı Kylian Mbappe'den yoksun olacak; zira geçen cuma günü forvet, sakatlık nedeniyle sahadan ayrılmadan önce Türkiye karşısında galibiyet golünü kaydetmişti.

Bunun hemen ardından Real Madrid, asıl forvetinin durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı: "Real Madrid'in sağlık ekibinin bugün oyuncumuz Kylian Mbappe üzerinde yaptığı tetkiklerin ardından, sol dizinin arka kapsülünde yırtık teşhis edildi. Durumu yakından takip edilecek."

Real Madrid, yokluğunun ne kadar süreceğini belirtmedi; ancak bu, Real Madrid'in bir sakatlık açıkladığında izlediği olağan bir yöntemdir. Buna karşın İspanyol basını ek bilgiler sundu; kimileri yokluğunun iki hafta süreceğini belirtirken, kimileri de sadece on gün sahalardan uzak kalacağına işaret etti.

"AS" gazetesi, Mbappe'nin en kötüsünden, yani ameliyat gerektiren ciddi bir sakatlıktan kurtulduğunu belirtse de, eski Monaco ve Paris Saint-Germain oyuncusunun durumunun iyi olduğu görülüyor.

Bu durum, oyuncunun birkaç hafta yokluğunu bekleyen Real Madrid için bir sürpriz oldu. Yine de, oyuncunun tamamen iyileşmemesi ihtimaline karşı hâlâ başka seçenekleri değerlendiren Real Madrid ve Jose Mourinho rahatsız değil.

"El Chiringuito" programı bugün, perşembe günü, Fransız forvetin durumuyla ilgili bir güncelleme paylaştı.

Program şunu açıkladı: "Mbappe, sakatlığına ve tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen son iki gün içinde Valdebebas antrenman merkezine uğramadı."

Konuklardan biri ise şunları ifade etti: "Durum kafa karıştırıcı. Fransa'dan sakat olarak geliyor ama oynadığı şehirde tedavi görmüyor."

Program, tutumunu video ve fotoğraflarla destekleyerek, sakat forvetin Paris'te bulunduğunu ve sevgilisi Ester Exposito ile birlikte görüldüğünü doğruladı.

Bu davranış İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Ancak bu ilk kez değil; geçen sezon sakatken Sardinya'ya yaptığı seyahat de benzer bir şaşkınlık yaratmıştı.

Forvetin, kulübünün ve sağlık ekibinin onayını alıp almadığı ise henüz belli değil; ki bunun gerçekleşmiş olması muhtemel görünüyor. Her halükârda bu durum, kendisini sakatlık numarası yapmakla suçlayanlara güçlü bir bahane sunuyor.







