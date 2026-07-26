Basketbol sahalarından ve yeni sezona hazırlık baskısından uzakta, Fransız yıldız Victor Wembanyama yaz tatilini farklı bir şekilde değerlendirdi ve futbola olan tutkusunu, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken dikkat çekici bir görüntüyle sergiledi.

Wembanyama, ABD'nin Houston şehrinde oynanan bir hazırlık futbol maçında Paris Saint-Germain forması giyerek boy gösterdi. Yeteneklerini gösteren video klipler sosyal medya platformlarında yayıldıktan sonra bu görüntü geniş yankı uyandırdı.

2,24 metre boyundaki San Antonio Spurs oyuncusu, "Katy Sports Complex" tesisinde oynanan maça katıldı ve Amerikan profesyonel basketbol liginin en önemli yıldızlarından biri olarak tanınmasına rağmen teknik dokunuşlarıyla oradakileri şaşırttı.

Le Parisien gazetesinin yayımladığına göre Wembanyama karşılaşma sırasında iki gol kaydetti. Bunlardan biri sağ ayağıyla yaptığı sert bir vuruştan geldi ve golü, Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin tarzında kollarını göğsünde çaprazlayarak kutladı. Ayrıca aralarında "roulette" çalımının da bulunduğu dikkat çekici bireysel yetenekler sergiledi.

Oyuncu, sahayı oradakilerin alkışları arasında terk etti. Seyirciler hemen fotoğraf ve video çekmek için harekete geçti, bir kısmı da onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu görüntü, Wembanyama'nın San Antonio Spurs ile sözleşmesini yaklaşık 220 milyon euro değerinde tahmin edilen bir anlaşmayla beş yıl uzatmasından günler sonra geldi.

Futbol maçına katılmasına rağmen Houston'da bulunmasının nedeni, özel basketbol antrenmanlarını sürdürmesiyle ilgili. Zira üst üste ikinci yıl, Amerikan liginin efsanesi ve iki kez lig şampiyonluğu kazanan Hakeem Olajuwon ile antrenman seansları gerçekleştiriyor.

Wembanyama futbola olan tutkusuyla tanınıyor. Daha önce İspanya'nın şampiyon olduğu 2026 Dünya Kupası finalini izlemişti. Ayrıca geçen yaz Tokyo şehrinde oynanan bir hazırlık maçına katılmış ve bu maçta direkt serbest vuruştan bir gol kaydetmişti.

Fransa basketbol milli takımının kaptanının, önümüzdeki ağustos ayının sonunda "Horozlar" ile yeniden sahaya çıkması bekleniyor. Bu tarihte Sırbistan'a karşı iki hazırlık maçı oynayacak, ardından 2027 Dünya Kupası eleme yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.

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