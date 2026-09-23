Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" turnuvasındaki sicilini, şahinlerin gözleri önünde, sıra dışı bir golle açtı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun grup aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasında Kuveyt Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.

Maçın 70. dakikasında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın taraftarları, milli takımı simgeleyen "Yeşil Şahinler" sembolüne bir gönderme olarak, şahin şeklinde hazırlanmış kendi tifolarını açtı.

Bu tifonun açılmasından 3 dakikadan az bir süre sonra, Suudi Arabistan Milli Takımı öne geçiren golü kaydetmeyi başardı; tam olarak maçın 73. dakikasında.

Gol, Hümam el-Hümami'nin sol kanattan geçip topu kaleye doğru vurmasıyla geldi; ancak top, Kuveyt Milli Takımı'nın savunmacısı Yusuf el-Hakan'ın ayağına çarparak kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.

Bu, Irak ile Umman'ı karşı karşıya getiren ve 1-1'lik karşılıklı beraberlikle sonuçlanan ilk maçta iki gol kaydedilmesinin ardından, Körfez turnuvasının mevcut edisyonundaki ilk kendi kalesine gol oldu.