Real Madrid'in efsanesi ve eski teknik direktörü Jorge Valdano, kulübün mevcut oyuncusu Fede Valverde'yi, Madrid derbisindeki "saf" tepkisi nedeniyle eleştirdi.

Real Madrid, dün pazar günü İspanyol başkentinin derbisinde, La Liga'nın yedinci haftasında ev sahibi Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya tartışmalı hakem kararları damga vurdu; bunların en dikkat çekeni, Real Madrid'in Atletico oyuncusu Kang In Lee'nin Valverde'ye yaptığı sert müdahalenin ardından atılmasını talep etmesiydi.

Ancak video teknolojisi devreye girmedi ve hakem herhangi bir karar almadı; bu da Kraliyet kulübünde büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Jorge Valdano, Kang In Lee ile yaşanan tartışmalı pozisyonda Valverde'nin tavrıyla ilgili yorumda bulundu.

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Valdano, Movistar Plus Deportes kanalında şunları söyledi: "Hatırlayın, Mourinho bir maçta Valverde'yi saflıkla suçlamıştı; çünkü daha ağır bir ceza hak ettiğini düşündüğü bir faulün ardından çok hızlı bir şekilde ayağa kalkmıştı. Burada da Valverde'nin çok hızlı ayağa kalktığını hissediyorum ve bu yanıltıcı olabilir."

İspanyol Kraliyet Akademisi, "saf" teriminin masum, kolayca güvenen ya da hayata bir çocuğun sadeliğine benzer bir sadelikle yaklaşan bir kişiyi tanımlamak için kullanıldığını belirtiyor.

Valdano, Mourinho'nun Real Madrid ile Real Betis maçının ardından yaptığı eleştirilere atıfta bulunuyordu. Portekizli teknik direktör şöyle demişti: "Maçın ilk atağı, Valverde'ye faul yapan oyuncu için apaçık bir sarı karttı. Ardından bir dakika sonra, Vinicius'a ağır bir faul yapan oyuncu için bir başka sarı kart. Ancak Betis oyuncuları, tecrübeden ve beceriden yoksun olan Real Madrid oyuncularından daha akıllı."

Sözlerine şöyle devam etmişti: "Real Madrid oyuncuları hemen dengelerini geri kazanıyor, oysa Betis oyuncuları daha akıllı ve kendilerini iten, baskı yapan muhteşem bir taraftar kitlesinin desteğiyle böyle başarılara imza atıyorlar."

Real Madrid, Valverde'nin Atletico Madrid'e karşı oynanan derbi maçını, Kang In Lee'nin sert müdahalesine maruz kaldıktan sonra sakat olarak tamamladığını açıkladı: "Oyuncumuz Fede Valverde'ye Real Madrid sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerin ardından, sol ayak bileğinde şiddetli bir travma teşhis edildi."

Radio Marca'daki "Marcador" programının hakem yorumcusu Pablo Gonzalez Fuertes, "Kang In Lee'nin Valverde'ye yaptığı müdahale kırmızı kartla atılmayı hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

Mourinho bu konuda netti ve basın toplantısında öfkeyle patlayarak şöyle dedi: "Evet, basın toplantısını yapmasak da olurdu, çünkü maçın hikâyesi burada apaçık ortada. İki tane apaçık kırmızı kart var (Kang In Lee'nin Valverde'ye ve Cuti Romero'nun Bellingham'a olan kartı)."







