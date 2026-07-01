2026 Dünya Kupası’ndaki güvenlik önlemleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde turnuvanın başlangıcından itibaren ana gündem maddesi oldu.

Bu durum, maçların çoğunun dünyanın en yüksek silahlı şiddet oranlarına sahip ülkelerden biri olan ABD’de oynanacak olması nedeniyle açıkça ortaya çıkıyor.

Taraftarların dikkatini çeken, ev sahibi ülkenin benimsediği güvenlik sisteminin bir parçası, yani maç stadyumlarındaki keskin nişancılar oldu.

Bu, Amerika topraklarındaki büyük etkinliklerde yaygın bir uygulamadır; Amerikan Futbol Ligi’ne ait birçok stadyumda, yüksek isabetli tüfeklerle seyircileri gözetleyen askeri personelin bulunduğu alanlar ayrılmıştır ve bu alanlar “keskin nişancı yuvaları” olarak bilinir.

Bu keskin nişancılar genellikle stadyumların içindeki yüksek noktalarda konuşlandırılır; buradan seyircilerin çoğunu gözetleyebilir ve gerektiğinde müdahale edebilirler. Ayrıca, stadyumların iç ve çevresindeki alanları korumakla görevli uzmanlar da bulunmaktadır.

Globo sitesine göre, “keskin nişancıların bulunmasının ana nedeni, terörist saldırıları önlemek ya da meydana gelmeleri durumunda hızlı bir şekilde müdahale etmek, ya da silahlı kişilerin halka saldırmaya teşebbüs etmesi durumunda önlem almaktır.”

ABD’deki silahlı şiddeti izleyen “gunviolence” sitesinin verilerine göre, yalnızca 2026 yılında 206 toplu silahlı saldırı vakası meydana geldi.

Haberde şöyle devam edildi: “Açıkça görülüyor ki bu önlem, Dünya Kupası ve ABD’deki diğer halka açık etkinliklerde uygulanan geniş kapsamlı güvenlik sisteminin bir parçasıdır. Bu standart protokol, maçlarda, büyük müzik konserlerinde, siyasi konuşmalarda ve geniş kitlelerin katıldığı her türlü etkinlikte uygulanmaktadır.”

2026 Dünya Kupası final maçı, 19 Temmuz’da MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

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