Edward Spertsian, "Er-Raki" formasıyla resmi ilk golünü Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Dir'iyye karşısında kaydederek Al-Ahli'de ilk izini bırakmak için uzun süre beklemedi ve takımla kariyerine dikkat çekici bir şekilde başladı.

Spertsian'ın golü 25. dakikada geldi. Ceza sahası içinde Galeno'dan gelen büyüleyici bir pası alan Ermeni oyuncu güçlü bir şut çekti; top, Dir'iyye savunmacılarından birine çarptıktan sonra ağlarla buluştu ve böylece Al-Ahli ile ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

Golün gerçekleştiği an, Spertsian'ın Al-Ahli'ye katılmasının ardından oynadığı ilk resmi maç olması bakımından özel bir önem taşıyor. Ayrıca bu maç, kulübün bu sezon şampiyonluklar için mücadeleye devam etmeyi hedeflediği bir dönemde, Hollandalı teknik direktör Marino Pušić'in takımla resmi başlangıcını da temsil ediyor.

Ayrıca oku: El-Ferrac bombayı patlattı: Suudi Al-Ahli, Jaissle'nin ayrılığından ne kadar kazanacak?

Bu gol yalnızca oyuncunun Al-Ahli ile yolculuğunun başlangıcı olmakla kalmadı, aynı zamanda tarihi bir rakam da taşıdı; zira Spertsian, daha önce Raed ve Şebab formalarını giymiş olan Marcos Pizzelli ile Al-Fateh oyuncusu Lucas Zelarayán'ın ardından Suudi Profesyonel Ligi tarihinde gol atan üçüncü Ermeni oyuncu oldu.

Futbol istatistiklerinde uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Al-Ahli kendine özgü geleneğini de sürdürdü; Spertsian, Profesyonel Lig sezonunda takımın gollerini açan yabancı oyuncu olarak üst üste onuncu sezonu geride bırakmış oldu. Bu rakam, takımın hücum hattında yabancı oyunculara büyük ölçüde güvenildiğini yansıtıyor.

Spertsian'ın bu çıkışı, Al-Ahli taraftarlarına oyuncunun yeni sezonda takımın en önemli anahtarlarından biri olabileceğine dair erken bir işaret verdi; özellikle Pušić'in "Er-Raki" ile görevine büyük hedeflerle başladığı bir dönemde, orta sahaya kalite ve yaratıcılık katması için üzerine bahis oynanırken.