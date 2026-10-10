İngiliz futbolunun en garip sponsorluk anlaşmalarından birinde, prezervatif üretiminde uzmanlaşmış Durex şirketi, Premier Lig'in eski teknik direktörü Sean Dyche'den de yararlanarak Woodley United kulübüne destek vermeye karar verdi. Dikkatleri üzerine çeken ve internette büyük bir etkileşim yaratan bu alaycı reklam kampanyası geniş yankı buldu.

55 yaşındaki Dyche, şirketin logosunu taşıyan mavi bir eşofman giyerek futbol fenomeni Steve Bracknell'in yanında, amatör takımı yeniden başarı yoluna sokmaya çalıştığı komik sahnelerde yer aldı.

Sahnelerden birinde, Dyche oyuncuları bir daire halinde topladı ve şöyle dedi: "Çocuklar, önümüzde hâlâ uzun ve zorlu bir sezon var, ama her şeyden daha önemlisi keyif almak."

Tavsiyeleri bununla da sınırlı kalmadı; oyuncularını acele etmemeye ve antrenmanların tadını çıkarmaya davet etti, ardından antrenman seansının sonunda alaycı kampanya kapsamında bir "ev ödevi" olarak kendilerine Durex ürünleri dağıttı.

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Dyche şu anda takımsız durumda. Geçtiğimiz ekim ayında Ange Postecoglou'nun yerine görevi devralmasının ardından yalnızca 114 gün süren Nottingham Forest'taki son deneyimi, sözleşmesi 2027 yazına kadar uzanmasına rağmen sona ermişti.

Ancak Burnley ve Nottingham Forest'ın eski teknik direktörü, bu kez farklı bir kapıdan antrenman atmosferine geri döndü; zira Durex, futbol ile reklamı bir araya getiren alaycı bir içerik sunması için ondan yararlandı.

Kampanya, şirketin İngiltere hesabıyla iş birliği içinde yayınlanmasının ardından video birkaç saat içinde bir milyon izlenmeyi aşınca sosyal medyada geniş çapta yayıldı; fikrin hayata geçirilmesindeki İngiliz mizah anlayışını öven binlerce yorum da buna eklendi.

Bu kampanya, Woodley United'ın saha içinde zorluk yaşadığı bir dönemde geldi; takım ligdeki ilk 14 maçta yalnızca 10 puan toplayarak 22 takım arasında on dokuzuncu sırada yer alıyor.

Sportif sonuçlar kulübün arzuladığı gibi gitmezken, Durex'in sponsorluğu ve Dyche'nin katılımı, bu geleneksel olmayan anlaşmayla onuncu lig takımını İngiltere'de takipçilerin gündemine oturtarak takıma saha dışında bir doz ilgi kazandırmayı başardı.