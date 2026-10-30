Şabab, geleneksel rakibi Ahli'nin kalesini sarstı ve ona Suudi Roshn Ligi'ndeki katılım tarihinin en ağır yenilgisini tattırdı.

Şabab, bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da oynanan ve Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Ahli'yi 6-1 mağlup etti.

Ahli maça kötü başladı; defans oyuncusu Rayan Hamed topu koruyamayarak hataya düştü ve Brezilyalı forvet Ricardo Mathias topu ondan kaparak sadece 66 saniye sonra Şabab'ın ilk golünü kaydetti.

Kaleci Abdurrahman es-Sanbi, 22. dakikada Brezilyalı forvet Ricardo Mathias'ın şutuna ceza sahası dışında eliyle müdahale ettiği için direkt kırmızı kart görünce Ahli'nin acılarını daha da artırdı.

En büyük sorun, Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi yedek kulübesine koymamış olmasıydı; bu durum, onu defans oyuncusu Rayan Hamed'i çıkarıp genç kaleci Abdullah Abdu'yu oyuna sürmek zorunda bıraktı.

İlk toptayken Abdu, Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco aracılığıyla Ahli'nin kalesinde ikinci golü yedi; Carrasco, kovulan kaleci Abdurrahman es-Sanbi'nin sebep olduğu serbest vuruşu 26. dakikada ağlara gönderdi.

Ricardo Mathias parlak performansını sürdürerek bir penaltı kazandı ve Kolombiyalı forvet Roger Martinez bu penaltıdan maçın 37. dakikasında Şabab'ın üçüncü golünü kaydetti.

Firas el-Buraykan, maçın 40. dakikasında yerden gelen bir ortayı ağlara göndererek Ahli'nin tek golünü kaydetti.

Pusic, ikinci yarının başında birkaç değişiklikle durumu düzeltmeye çalıştı; bunların en dikkat çekeni, savunmanın merkezindeki açık boşluğu kapatmak için defans oyuncusu Muhammed Süleyman Bekir'i oyuna sürmesiydi, ancak bu oyuncu iki penaltıya sebep oldu.

İkinci yarının başlamasından sadece 3 dakika sonra Ricardo Mathias, bir ortayı kafa vuruşuyla ağlara göndererek kendisinin ikinci, Şabab'ın ise dördüncü golünü kaydetti.

66. dakikada Carrasco, Kolombiyalı forvet Roger Martinez'in Muhammed Süleyman Bekir tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan kendisinin ikinci, Şabab'ın ise beşinci golünü ekledi.

Bekir, 82. dakikada bu kez bizzat Carrasco'yu düşürdü ve Şabab bir penaltı kazandı; Belçikalı kanat oyuncusu bu penaltıdan başkent ekibinin altıncı golünü kaydederek kendisi için tarihi bir hat-trick'e imza attı.

Bu, Ahli'nin Suudi Roshn Ligi'ndeki tarihinin en ağır yenilgisi oldu ve 2018-2019 sezonunda altıncı haftada Ettifak'a 6-2 kaybettiği en ağır yenilgisini geride bıraktı.

Bu yenilgi, Ahli'nin puanını 21'de dondurdu; bu puanları 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetten topladı ve Suudi Ligi puan tablosunda altıncı sıraya yerleşti.

Buna karşılık Şabab, puanını 14'e yükselterek puan tablosunda onuncu sırada yer aldı.