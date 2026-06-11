Meksikalı forvet Julian Quionnes, 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü attı; Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika kalesine muhteşem bir gol atarak, ilk dakikalardan itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken güçlü ve heyecan verici bir başlangıçla yeni Dünya Kupası'nın gol serisini başlattı.

Meksika milli takımı, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika'nın da yer aldığı turnuvanın A Grubu'nda yer alıyor. Bu grup nispeten dengeli görünse de, katılan tüm takımlar için erken aşamada birçok zorluk barındırıyor.

Kenyonis'in golü, maçın başlamasından sadece 9 dakika sonra geldi. Güney Afrika kalecisi Williams, pasında büyük bir hata yaptı ve top yanlışlıkla bir defans oyuncusuna ulaştı. Meksikalı forvet ise bu anı son derece zekice okudu.

Kenyonis topu hızla kapıp kaleye doğru koştu ve kaleciye hiçbir şans tanımayan güçlü bir füze gibi şutunu ağlara gönderdi. Bu gol tribünleri coşturdu ve Meksika'ya açılış maçında erken bir üstünlük sağladı.

Bu gol sadece geçici bir an değildi, oyuncunun zihinsel ve fiziksel hazırlığı ile rakiplerin hatalarını mümkün olan en hızlı şekilde değerlendirme yeteneği hakkında önemli ipuçları verdi. Bu da Meksika milli takımına turnuvadaki yolculuğunda mükemmel bir başlangıç sağladı ve maçın başından itibaren heyecan seviyesini yükseltti.

Ayrıca okuyun... Conceição patladı: Kağıt üzerinde bir şampiyon devraldım... Federasyon yönetimi beni kandırdı!

Bu başarı, Kenyonis'in taraftarların oylarıyla geçen sezon Roshen Profesyonel Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmesinden sadece birkaç saat sonra geldi. Bu da, özellikle sergilediği olağanüstü performansların ardından, oyuncunun son dönemde kazandığı büyük değeri teyit ediyor.

Kenyonis, geçen sezon Roshen Ligi'ni 33 golle gol krallığı listesinin zirvesinde tamamlamıştı. Turnuvanın son haftalarına kadar süren çekişmeli gol yarışında, Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'i tek gol farkla geride bırakmıştı.

Bu gol, Meksika milli takımıyla oynadığı 23 maçta uluslararası kariyerindeki üçüncü golü ve Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu. Böylece Dünya Kupası serüvenine en iyi şekilde başladı ve turnuvanın bu yılki edisyonunda erken bir şekilde dikkatleri üzerine çekti.







