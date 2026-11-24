Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Joao Felix, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Katar temsilcisi Al Sadd ile oynanan karşılaşmada adeta bir sanat eseri ortaya koydu.

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Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elite lig aşamasının beşinci haftasında bugün, salı günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Sadd'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Joao Felix, ceza sahasının hemen önünde sırtı kaleye dönükken gelen yüksek pasa harika bir rövaşatayla vurdu ve kaleci Meshaal Barsham'ın hiçbir şey yapamadığı golle Al Nassr'ın ikinci golünü kaydetti.

Portekizli yıldız, bu golüyle hem vatandaşı hem de Al Nassr'daki kaptanı Cristiano Ronaldo'nun, geçen sezon Roshn Suudi Ligi'nde Al Khaleej'e aynı şekilde attığı golü akıllara getirdi.

Madeiralı yıldız daha önce de 2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla Juventus'a, 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz Milli Takımı formasıyla Polonya'ya aynı şekilde gol atmıştı.

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Futbolseverler, Joao Felix'in bu golünü Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından her yıl en güzel golü atan oyuncuya verilen "Puskas" Ödülü'ne aday gösterdi.

Sezon başından bu yana Al Nassr'da göz kamaştırıcı bir performans sergileyen Joao Felix, tüm kulvarlarda forma giydiği 16 maçta bu golle birlikte 8 gole ulaştı ve 11 de asist yaptı.