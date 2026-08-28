Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, cuma akşamı Roshn Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Al-Taawoun karşısında takımının ikinci golünü kaydederek "El-Alemi" ile tarihine yeni bir sayfa ekledi ve kulübün bu müsabakadaki tarihi gol kralları listesinin zirvesine çıktı.

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Ronaldo'nun golü maçın 50. dakikasında geldi; takım arkadaşı Mohamed Simakan'ın şutunu takip eden Portekizli, Al-Taawoun savunmasının karışıklığından faydalanıp "El-Sükeri" kalecisini yanıltarak topu zekice bir dokunuşla ağların içine gönderdi ve Nassr'a maçta yeni bir üstünlük sağladı.

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Bu gol yalnızca Ronaldo'nun hanesine yeni bir katkı olmakla kalmadı, aynı zamanda tarihi bir değer de taşıdı; Portekizli forvet, profesyonel ligde Nassr formasıyla gol sayısını 104'e yükselterek 103 gol kaydeden Mohamed Al-Sahlawi'yi geride bıraktı ve kulübün tarihi gol kralları listesinin zirvesine tek başına yerleşti.

Futbol istatistikleri şirketi "Opta"ya göre Ronaldo 104 gole ulaşmak için yalnızca 110 maça ihtiyaç duyarken, Al-Sahlawi 103 golü kaydetmek için 205 maça ihtiyaç duydu; bu da Portekizli yıldızın lehine tam 95 maçlık bir fark anlamına geliyor.

Bu fark, Ronaldo'nun olağanüstü gol ortalamasını da ortaya koyuyor; Portekizli, profesyonel ligde Nassr ile kariyeri boyunca maç başına 0,95 gol ortalamasına ulaşırken, Mohamed Al-Sahlawi'nin maç başına ortalaması 0,50 gol oldu.

Böylece Ronaldo, Nassr forması altında rekorları kırmaya devam ediyor; kısa bir süre içinde kulübün profesyonel ligdeki tarihi gol kralına dönüştü. Bu başarı, onun yüksek gol ortalamasını ve Roshn Ligi'ne gelişinden bu yana takıma yaptığı doğrudan etkiyi yansıtıyor.