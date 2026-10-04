Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı ülkesinin kampından ayrılmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun özel uçağı, Avrupa Uluslar Ligi'ndeki Norveç karşılaşması öncesinde geniş çaplı soru işaretleri doğuran bir gelişmeyle, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru çoktan havalandı.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın kampından öfkeli bir şekilde ayrılmıştı ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, kararının teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığı bir görüşmenin akabinde geldiğini söyledi.

Portekizli yıldız, gerçekleri Portekiz kamuoyuna açıklamak ve milli takım kampından ayrılmasına yol açan nedenleri anlatmak için uygun zamanı beklediğini vurgularken, şu an için daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Portekizli milli oyuncunun, bu akşam pazar günü Avrupa Uluslar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında oynanması planlanan Portekiz-Norveç maçının başlamasından hemen önce Suudi Arabistan'ın başkentine ulaşması bekleniyor.

Norveç karşılaşması, geçtiğimiz perşembe günü Danimarka'yı 4-2 mağlup etmeyi başarmasının ardından, Portekiz Milli Takımı'nın Ronaldo'nun kamptan ayrılmasından bu yana oynayacağı ikinci maç olacak.