Video: Ronaldo'nun liderliğinde... Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir Portekiz olayı

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası 11. Grubun ikinci turunda Salı akşamı Özbekistan ile oynadığı maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayarak, Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında eşi benzeri görülmemiş bir rekor kırdı.

Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşları, açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak hayalkırıklığı yarattıktan sonra sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Ancak bu kez “Dón”, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı bu Dünya Kupası’nda gol serisini en iyi şekilde başlatmayı başardı ve iki gol attı; takım arkadaşı Nuno Mendes ise bir gol daha ekleyerek Özbekistan karşısında ilk yarı 3-0 sona erdi.

Stats Foot istatistiklerine göre: “Bu, Portekiz’in Dünya Kupası tarihindeki herhangi bir maçta ilk yarıda ilk kez 3 gol farkla öne geçmesidir.”

Ronaldo’nun ilk golü, 6. dakikada João Cancelo’nun ortasına tek vuruşla attığı şutla geldi.

17. dakikada Nuno Mendes, ceza sahası sınırından serbest vuruşla Portekiz’in ikinci golünü attı; ardından hakem, golün öncesindeki pozisyonda Cancelo’ya yapılan faul nedeniyle Özbekistan’ın golünü iptal etti.

39. dakikada Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya kalarak üçüncü golü attı ve Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

41 yaşındaki Portekizli yıldız, daha önce 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında da gol kaydetmişti.

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