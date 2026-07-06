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Video: Ronaldo’nun gözyaşları, Dünya Kupası’ndaki son dansına son noktayı koydu

C. Ronaldo
Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
Portekiz
İspanya
ABD

Portekizli yıldız rüzgârın insafında

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan şok yenilginin (0-1) ardından, Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo'nun turnuva serüveni sona erdi.

Ronaldo, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, bu Dünya Kupası'nın Portekiz milli takımıyla katıldığı son turnuva olacağını açıklamıştı.

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Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Ronaldo, fotoğrafçıların objektifleri önünde gözyaşlarına boğuldu; kariyerini bu tarihi şampiyonlukla sonlandırmayı hayal ettiği için kendini tutamadı.

Ronaldo, 2006'dan 2026'ya kadar olan dönemde 6 kez katılarak turnuva tarihinin en çok katılımcı olan oyuncusu olarak kabul ediliyor.

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Ronaldo, kariyerinin başlangıcından bu yana Dünya Kupası’nda oynadığı 27 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı; bu turnuvada ise 3 gol kaydetti.




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