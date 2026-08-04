Al-Nassr, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki kamp dönemini, yıldızı ve kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun da hazır bulunduğu maçta yeni bir mağlubiyetle noktaladı.

Al-Nassr, bugün salı günü İspanyol ekibi Almeria ile karşılaştığı ve yeni 2026-2027 futbol sezonuna hazırlık kapsamındaki Portekiz kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona ermesine rağmen, İspanyol ekibi ikinci yarıya güçlü başladı ve yaklaşık on beş dakika içinde iki gol kaydetti.

Endülüs ekibi, maçın 51. dakikasında Brezilyalı kaleci Bento ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru açtı; sadece 10 dakika sonra ise bir penaltıdan ikinci golünü ekledi.

Al-Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, maça bazı asıl ve yedek oyuncuları içeren bir kadroyla başladı; skorda geriye düştükten sonra ikinci yarıda birkaç değişiklik yaptı.

Maça, ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinden bu yana ilk kez Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo katıldı, ancak kendisi maçı tribünden izlemekle yetindi.

Bu mağlubiyet, Suudi ekibinin Portekiz kampında oynadığı 4 maçtan aldığı üçüncü yenilgi oldu; bu maçlarda İspanya üçüncü lig ekibi Merida'yı 2-0 yendiği tek galibiyetini elde etti.

Öte yandan Al-Nassr, önce Benfica'nın alt takımına 2-1, ardından Portekizli Estrela Amadora'ya 4-2 mağlup olmuş, son olarak da Almeria karşısında yenilmişti.

Al-Nassr'ın yeni sezona, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh ile karşılaşacağı 15 Ağustos'ta başlayacağı hatırlatılır.