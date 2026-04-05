Video: Ronaldo'nun da katıldığı etkinlikte Messi, uzun zamandır beklenen maçta bir kafa vuruşuyla iz bıraktı

Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Major League Soccer'da Austin FC'nin kalesini havalandırarak takımın tarihi bir olayına gol damgasını vurdu.

Messi, takımın Arjantinli yıldızın adını taşıyan tribününe sahip yeni "NU Stadyumu"nda oynadığı ilk maçta Inter Miami'nin ilk golünü attı, ancak Austin bu kutlamayı bozdu ve 2-2'lik değerli bir beraberlikle ayrıldı.

Messi, Inter Miami'nin golünü kafayla atmak için sadece 10 dakikaya ihtiyaç duydu, ancak bu stadyumdaki ilk gol değildi, çünkü maçın ilk golünü 6. dakikada Austin'in savunma oyuncusu Guilherme Piro attı.

Austin, ikinci yarının başında Messi'nin ceza sahası sınırında topu kaybetmesinin ardından ikinci golünü attı ve top hızla Jaiden Nelson'a ulaştı ve o da topu ağlara gönderdi.

Messi, Miami'nin baskısı artarken hatasını telafi etmeye çalıştı, ancak kaleci Brad Stover'ın muhteşem kurtarışlarıyla karşılaştı.

Sonunda, yıldız Luis Suárez, oyuna girmesinden birkaç dakika sonra, normal sürenin bitimine 9 dakika kala bir köşe vuruşundan beraberlik golünü atarak Inter Miami'yi mağlubiyetten kurtardı.

Messi son dakikalarda takımına galibiyeti getirebilirdi, ancak serbest vuruşundan attığı şut direkten döndü ve yaklaşık 26.700 seyirci kapasiteli, taraftarların uzun süredir açılışını beklediği stadyumda mükemmel bir final yaşamasını engelledi.

Bu sonuçla Inter Miami, Amerikan Ligi'nde üst üste 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, Austin ise üst üste 4 maçtır galibiyetsiz kalmaya devam etti.

Ayrıca okuyun:

Kooora'ya konuşan uluslararası avukat: Fas ve Senegali ilgilendiren dava göründüğünden daha karmaşık... İşte "CAS" kararına dair tahminim

Koora'ya özel... "CAS" kararından önce Afrika Kupası'nı kutladığı için Senegal cezalandırılacak mı?

Umman'dan ayrılmasının ardından... Kerosh, Koora'ya Suudi Arabistan ve Gana'dan gelen tekliflerin gerçeğini açıkladı

Koora röportajı... Polonya'daki ilk Ürdünlü profesyonel: Al-Taamari, hedeflerimin çıtasını yükseltti

Muhteşem bir stadyum

Maçın ardından Mascherano, ABD'li ESPN kanalının aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Burası muhteşem, dünya standartlarında bir stadyum. Taraftarlar harikaydı ve stadyum tamamen doluydu."

Bu, Inter Miami'nin geçen sezon Amerikan Ligi şampiyonluğunu kazandığından bu yana kendi sahasında oynadığı ilk maç ve Fort Lauderdale'de 6 yıldan fazla oynadıktan sonra Miami şehrinde oynadığı ilk maç.

Kulübün sahibi David Beckham ise, 2013 yılında Major League Soccer'a katılması için yapılan anlaşma kapsamında takımının merkezini Miami olarak seçtiğinden beri bu anı bekliyordu. Proje 2014 yılında resmi olarak duyurulmuştu.

Maçın başlamasından önce tribünlerin çoğu doldu ve Beckham, kulübün sahipleriyle birlikte, sanatçı Marc Anthony'nin müzik performanslarının da yer aldığı özel bir kutlama atmosferinde taraftarları selamlamak için sahaya çıktı.

Maçı tribünden izleyenler arasında, Beckham'ın Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Brezilyalı efsane Ronaldo da vardı.