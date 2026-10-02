Jorge Jesus'un Portekiz'e varışı, Norveç ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde sıradan bir hazırlık değildi; zira Portekizli teknik direktörün geliş anı, Cristiano Ronaldo ile ilişkisine dair süregelen tartışmaların ve son dönemde Portekiz Milli Takımı'nın kaptanına yönelik ortaya atılanların gölgesinde, gergin bir sahneye dönüştü.

Portekiz'in "A Bola" gazetesi, Portekiz Milli Takımı'nın Avrupa Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında pazar akşamı Norveç ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, Jesus'un Portekiz'e varış anını belgeleyen bir video yayımladı. Videoda bir taraftar, teknik direktöre öfkeli tezahüratlarda bulunurken görüldü.

Jesus görünür görünmez, Portekizli taraftar yüksek sesle ona saldırarak şöyle dedi: "Hiçbir değerin yok Jesus. Sen bir utanç kaynağısın adamım." Bu sahne, teknik direktörün çevresindeki öfke halinin boyutunu, özellikle de Ronaldo'ya ilişkin kararları etrafındaki tartışmaların tırmanmasıyla birlikte gözler önüne serdi.

Taraftar bununla da yetinmeyip Jesus'a saldırısını sürdürdü ve milli takımın kaptanını savunurken Cristiano Ronaldo'yu kullanarak şöyle dedi: "Kibrin Eyfel Kulesi büyüklüğünde. Sen Ronaldo'nun parmağı kadar bile etmezsin, o tüm zamanların en büyük sporcusu."

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Bu olay, Ronaldo ve teknik heyetin kararlarına dair tartışmaların tırmanmasının ardından Portekiz Milli Takımı etrafındaki gergin bir atmosferin gölgesinde yaşanıyor. Milli takımın kaptanı meselesi, sahanın sınırlarını aşan bir taraftar ve medya gündemine dönüşerek, Norveç karşısındaki önemli karşılaşma öncesinde Jesus'u taraftarların gözü önüne koydu.

Portekiz kamuoyu, bu atmosferin gölgesinde pazar akşamı sahada neler olacağını merakla bekliyor. Jesus ise, teknik kararlarına ve Ronaldo etrafında dönen tartışmaların milli takıma etkisine dair büyük bir ilginin ortasında, Portekiz'e varır varmaz karşılaştığı öfkeli karşılamanın ardından yeni bir sınavla karşı karşıya olacak.