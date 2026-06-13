Video: Ronaldo Miami'ye geldi... Ve Dünya Kupası'na herkesten farklı bir şekilde hazırlanıyor

Portekiz milli takımı, Suudi Al-Nassr kulübünün yıldızı Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde, 2026 Dünya Kupası'nın 11. Grubu'ndaki maçlara hazırlanmak üzere ABD'nin Miami kentine ulaştı.

Ronaldo, turnuva için son hazırlıklarına farklı bir şekilde başladı. "El Don"un Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü üzere, ABD'ye varışının ilk saatlerini Miami sahillerinde dinlenerek ve rahatlayarak geçirdi.

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Öte yandan, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Ronaldo'nun ABD'ye varışını kutladı ve Dünya Kupası'nın resmi hesapları üzerinden, Portekizli yıldızın uçak merdivenlerinden inerkenki halini gösteren bir video yayınladı.

FIFA, videoya kısa bir yorum ekledi: "O burada. CR7".

Portekiz, Çarşamba akşamı ilk maçında karşılaşacağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya ve Özbekistan ile birlikte 11. grupta mücadele edecek.

Ronaldo, Portekiz'in Euro 2016 ve UEFA Uluslar Ligi 2025 şampiyonluklarına büyük katkı sağladıktan sonra, "Denizciler"i ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı hayal ediyor.



