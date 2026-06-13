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Team Portugal Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Ronaldo Miami'ye geldi... Ve Dünya Kupası'na herkesten farklı bir şekilde hazırlanıyor

C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Al Nassr FC
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
Suudi Arabistan

"El Don" uzun zamandır kazanamadığı dünya şampiyonluğunu hayal ediyor

Portekiz milli takımı, Suudi Al-Nassr kulübünün yıldızı Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde, 2026 Dünya Kupası'nın 11. Grubu'ndaki maçlara hazırlanmak üzere ABD'nin Miami kentine ulaştı.

Ronaldo, turnuva için son hazırlıklarına farklı bir şekilde başladı. "El Don"un Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü üzere, ABD'ye varışının ilk saatlerini Miami sahillerinde dinlenerek ve rahatlayarak geçirdi.

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Öte yandan, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Ronaldo'nun ABD'ye varışını kutladı ve Dünya Kupası'nın resmi hesapları üzerinden, Portekizli yıldızın uçak merdivenlerinden inerkenki halini gösteren bir video yayınladı.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD

FIFA, videoya kısa bir yorum ekledi: "O burada. CR7".

Portekiz, Çarşamba akşamı ilk maçında karşılaşacağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya ve Özbekistan ile birlikte 11. grupta mücadele edecek.

Ronaldo, Portekiz'in Euro 2016 ve UEFA Uluslar Ligi 2025 şampiyonluklarına büyük katkı sağladıktan sonra, "Denizciler"i ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı hayal ediyor.


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