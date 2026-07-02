Video: Ronaldo bütün bir şehri felç etti… Dünya Kupası mücadelesinden önce çılgın bir sahne!

Portekiz milli takımının Kanada’nın Toronto kentine varışı, 2026 Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile oynayacakları maç öncesinde efsane Cristiano Ronaldo’yu görmek için yol kenarlarında toplanan binlerce taraftarın yarattığı çılgın bir manzara eşliğinde olağanüstü bir olaya dönüştü.

İspanyol "Marca" gazetesi, Portekiz milli takım otobüsünün geçiş anını belgeleyen bir video yayınladı. Videoda, yol boyunca muazzam sayıda taraftarın sıralandığı, sokakların ise Portekiz bayraklarıyla ve "Avrupa'nın Brezilyası" lakaplı kaptanın adını haykıran tezahüratlarla dolduğu görülüyor.

Gazete, Toronto’daki 427 numaralı otoyolun, Ronaldo’yu karşılamak için ayrılmış bir kırmızı halı gibi göründüğüne dikkat çekti; taraftarlar, milli takım otobüsünün geçişini izlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren akın etmişti.









Bu manzara sadece Portekizlilerle sınırlı kalmadı; dünya çapında hâlâ olağanüstü bir popülerliğe sahip olan Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımının kaptanının ortaya çıkmasını bekleyen birçok futbolsever, otelin çevresinde ve oraya giden yollarda yerlerini aldı.

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Ronaldo, Cuma günü şafak vakti 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Hırvatistan karşısında Portekiz milli takımına kaptanlık yapmaya hazırlanıyor. Bu maçta “Avrupa'nın Brezilyası” lakaplı milli takım, dünya şampiyonluğuna giden yolda ilerlemeye devam etmeyi hedefliyor.

Portekiz milli takımı, uluslararası kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen efsanevi kaptanının tecrübesine güveniyor. Portekizli taraftarlar ise, maç başlamadan önce bile olağanüstü bir atmosfer yaratan Ronaldo’nun, onları Hırvatistan engelini aşmaya götürmesini umuyor.