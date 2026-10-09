Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Diriyah'ın ağlarını havalandıran golüyle, selefi Mohammed Al-Sahlawi'nin efsanesini yıktı.

Nasr, bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Diriyah'ı 3-0 mağlup etti.

Ronalso, maçın 23. dakikasında Nasr adına skoru açtı. Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sert şutuna kaleci Walid Abdullah müdahale etti, ancak top boş kaleden önce Ronaldo'nun önüne düştü.

İstatistik ağı "Opta"ya göre bu gol, Ronaldo'yu toplamını 106 gole yükselterek, Mohammed Al-Sahlawi'nin bir gol önüne geçirdi ve profesyonellik döneminde Suudi Arabistan Ligi'nin tarihi gol kralları listesinde tek başına dördüncü sıraya yerleştirdi.

Portekizli yıldızın, 114 gol kaydeden diğer efsane Nasser Al-Shamrani ile üçüncü sırayı paylaşabilmesi için 8 gole ihtiyacı var.

İş bununla da sınırlı kalmadı. Diriyah, "Don"un Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde ağlarını havalandırdığı 24. takım oldu ve böylece en fazla sayıda kulübe gol atma açısından Nasser Al-Shamrani ile eşitlendi.

Portekizli yıldızın önünde yalnızca 3 oyuncu bulunuyor. Bunların başında, 27 takımın ağlarını havalandıran Salem Al-Dawsari ve Suriyeli Omar Al-Soma geliyor; ayrıca 26 takıma gol atan Faslı Abderrazak Hamdallah da listede yer alıyor.

Ronaldo'nun bu sezon Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde 4 gol kaydettiğini ve 11 golle gol krallığının zirvesinde yer alan İngiliz forvet Ivan Toney'nin tam 7 gol gerisinde kaldığını hatırlatalım.