Nassr, Roshn Ligi'ndeki kusursuz çıkışını sürdürdü. Turnuvanın dördüncü haftası kapsamında Cuma akşamı oynanan karşılaşmada, Et-Teavun karşısında geriye düştüğü maçı 2-1'lik galibiyete çevirdi. Böylece Nassr üst üste dördüncü galibiyetini elde ederek puan tablosunun zirvesindeki yerini pekiştirdi.

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Karşılaşma, Nassr için bu sezonki güçlü başlangıcının yansıttığından daha zorlu geçti. Et-Teavun, erken bir golle zirvenin sahibini şaşırttı; ancak Nassr, oyuncularının tecrübesinden ve belirleyici ayrıntılarla başa çıkabilme yeteneğinden faydalanarak maça geri dönmeyi ve karşılaşmayı kendi lehine sonuçlandırmayı başardı.

Et-Teavun, 11. dakikada Bessam el-Hureyci ile skoru açtı. Bu golle Et-Teavun erken bir üstünlük yakalayıp Nassr'ı baskı altına aldı; bu sırada ev sahibi takım saflarını düzenlemeye ve ilk yarı bitmeden bir karşılık aramaya çalıştı.

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Ancak Nassr denemelerini sürdürdü ve ilk yarının uzatma dakikalarının beşincisinde, takımın yeni transferi Portekizli Samu Costa aracılığıyla beraberliği yakalamayı başardı. Costa'nın çıkardığı muhteşem şutla başa çıkamayan Et-Teavun kalecisi karşısında top ağlara gitti ve maç yeniden başlangıç noktasına döndü.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Cristiano Ronaldo, tam zamanında damgasını vurmak için sahneye döndü. 50. dakikada takım arkadaşı Mohamed Simakan'ın şutunu değerlendiren Ronaldo, topu akıllı bir dokunuşla ağlara göndererek Nassr'ın ikinci golünü kaydetti; böylece Nassr'a üstünlüğü kazandırıp maçın skorunu tersine çevirdi.

Et-Teavun kalan dakikalarda maça geri dönmeye çalışırken, Nassr üstünlüğünü güvence altına almaya ve üç puanı korumaya çalıştı. Nassr, rakibinin denemelerini bertaraf etmeyi başardı ve hakem bitiş düdüğünü çalarak konuk takımın galibiyetini ilan etti.

Bu galibiyetle Nassr, dört maçta puanını 12'ye yükseltti; tam puan toplayarak Roshn Ligi'nin zirvesindeki tek başına liderliğini sürdürdü ve bu kusursuz başlangıç, Nassr'ın bu sezon şampiyonluk için güçlü bir şekilde mücadele etme hedefini teyit etti. Et-Teavun ise güçlü bir direniş sergilemesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak ve maç boyunca değerlendiremediği fırsatların bedelini ödeyerek karşılaşmadan mağlup ayrıldı.