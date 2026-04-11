Video... Ronaldo: Al-Hilal ve Al-Ahli ile rekabet henüz bitmedi... Karar aşamalarına hazırız

Suudi Al-Nassr takımının kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, takımının bu sezon istikrarlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, hedeflenen başarıları elde etmek için aynı performans seviyesini sürdürmenin önemine dikkat çekti.

Ronaldo, Roshen Profesyonel Ligi'nin 28. haftasında Al-Akhdoud'u 2-0 mağlup eden Al-Nassr'ın galibiyetinde bir gol attı.

Ronaldo, Suudi "Thamania" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İyi bir dönemden geçiyoruz ve bugün iki gol atarak taçlandırdığımız harika bir maç çıkardık, ancak en önemlisi istikrar. Sezonun daha çok var ve bu erken aşamada hiçbir şey kesinleşmiş değil."

Ayrıca okuyun... Lig şampiyonluğunun müjdesi... Al-Nassr, Ronaldo'nun ayaklarıyla tarihi rekorunu kırdı

Portekizli yıldız, daha önce takımı etkileyen Mohamed Simakan ve Sadio Mané gibi oyuncuların yokluğundan bahsederek, takımın bununla başa çıkmayı başardığını vurguladı: "Bu futbolda normal bir durum. Sakatlıklar, özellikle maçların yoğunluğu nedeniyle oyunun bir parçası. Ancak biz, herhangi bir eksikliği telafi edebilecek güçlü bir kadroya sahibiz."

Ronaldo, "Takımdaki ruh harika, herkes birbirini destekliyor. Ayrıca, İñigo Martínez gibi bazı oyuncuların geri dönüşü, şu anki aşamada bize ekstra bir ivme kazandırıyor" diye ekledi.

Önümüzdeki zorluklara ilişkin olarak Ronaldo, özellikle Al-Shabab, Al-Hilal ve Al-Ahli gibi güçlü takımlar karşısında önümüzdeki maçların daha zor olacağını vurgulayarak, "Her maçı ayrı ayrı ele almalı ve en iyi sonuçları elde etmek için tam konsantrasyon göstermeliyiz" dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Maç takvimi yoğun, bu yüzden iyileşmeye odaklanıp sonra rekabete dönmek önemli. Bu bizim rutinimiz. Başardıklarımızdan memnunuz, ancak yarından itibaren bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız."

Bu galibiyetle Al-Nassr, puanını 73'e yükselterek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı ve ligin son metrelerine yaklaşırken zirve yarışındaki baskısını sürdürdü.







