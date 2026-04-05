Video: Roma için zorlu bir gece... Inter, rakibinin kalesine 5 gol yağdırdı

Inter, bu akşam Pazar günü Giuseppe Meazza Stadyumu'nda İtalya Serie A'nın 31. haftası kapsamında Roma'yı 5-2'lik ezici bir skorla mağlup ederek, takipçilerinden büyük bir farkla liderliğini pekiştirdi.

Christian Keïfa, Inter'i eksiksiz bir kadroyla sahaya sürdü ve maça şu dizilişle başladı: "Kaleci: Sommer, Defans: Bastoni – Acerbi – Akanji, Orta saha: Dimarco – Zielinski – Hakan Çalhanoğlu – Barella – Dumfries, Forvet: Lautaro Martínez – Marcus Thuram".

Buna karşılık, Gian Piero Gasperini Roma kadrosunu şöyle belirledi: "Kaleci: Svelar, Defans: Mancini – Ndicka – Hermoso, Orta saha: Çelik – Cristante – Pessina – Rensch, Forvet: Solé – Pellegrini – Malen".

Heyecan ilk dakikadan itibaren başladı; Toram'ın muhteşem pasını Lautaro Martínez ceza sahası içinden güçlü bir vuruşla karşıladı ve Inter'in ilk golünü kaydetti.

Roma, 40. dakikada Gianluca Mancini'nin Rensch'in ortasını kafayla ağlara göndermesiyle geçici olarak skoru eşitledi.

Ancak ilk yarının bitimine bir dakika kala, Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından attığı müthiş bir füzeyle Inter'i tekrar öne geçirdi.

İkinci yarı başlarken, Lautaro Martinez, 52. dakikada Toram'ın mükemmel uzun pasının ardından Inter'in üstünlüğünü üçüncü golle pekiştirdi. Ardından 55. dakikada Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Toram dördüncü golü attı.

Nikolo Barella, 63. dakikada ceza sahası içindeki bir ribaundu takip ederek beşinci golü attı. Ardından Roma, 70. dakikada Malin'in pasını alan Lorenzo Pellegrini'nin attığı ikinci golle farkı azalttı.

Bu galibiyetle Inter, ligin zirvesinde 72 puana yükselirken, Roma ise 54 puanla altıncı sırada kaldı.