Video: Rodgers, Palmer'ın maçın adamı ödülünü kazanmasıyla dalga geçti

Chelsea ile Leeds United arasında bugün çarşamba günü İngiltere Lig Kupası'nda oynanan karşılaşmanın ardından, Londra ekibinin kendi sahasında (Stamford Bridge) 6-3'lük galibiyetinin peşinden Cole Palmer ile takım arkadaşı Morgan Rogers arasında esprili bir diyalog yaşandı.

Chelsea'nin ilk iki golünü kaydeden Palmer maçın adamı ödülünü kazanınca, 4 asist yapan Rogers kameralar önünde onunla şu sözlerle şakalaştı: "Adamım, ben 4 gol hazırladım! İnanamıyorum, bu çılgınlık. O sadece bir penaltı attı!"

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Palmer, takım arkadaşına şöyle karşılık verdi: "Geri dönüşü başlatan bendim."

Rogers bununla da yetinmedi ve takım arkadaşının maçın adamı ödülüne seçilmesiyle dalga geçmeye devam etti: "Bu çılgınlık. O zaman benim adımı anmayın, ben burada sadece bir seyirciyim!"

Leeds, 23. dakikada Tarık Muharemović ile skoru açtı; ardından Brenden Aaronson 48. dakikada konuk ekibin üstünlüğünü ikiye çıkardı. Karşılaşmaya ağırlıklı olarak yedeklerden oluşan bir kadroyla çıkan Chelsea, ikinci yarının başında kendini zorlu bir görevle karşı karşıya buldu.

Ancak Chelsea'nin cevabı hızlı geldi. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ikinci yarının başında yaptığı değişiklikler meyvesini verdi; Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer ve Pedro Neto'yu oyuna sürdü.

Palmer 53. dakikada penaltıdan farkı azaltan golü kaydetti, ardından aynı oyuncu yalnızca iki dakika sonra beraberlik golünü (2-2) attı. Geri dönüş 60. dakikada tamamlandı; Pedro Neto Chelsea'nin üçüncü golünü kaydederken, Danny Welbeck 65. dakikada dördüncüyü ekledi.

Konuk ekip, Dominic Calvert-Lewin ile farkı azaltan golün (4-3) keyfini uzun süre çıkaramadı; Valentin Barco 80. dakikada Chelsea'nin beşinci golünü kaydederek farkı yeniden ikiye taşıdı. Ardından Danny Welbeck 90+4. dakikada maçtaki ikinci golünü atarak altı golü tamamladı.

Chelsea, Lig Kupası'nın üçüncü turuna Luton Town'ı 2-0 yenerek yükselmişti; Leeds ise Nottingham Forest'ı aynı skorla mağlup ederek aynı tura yükselmişti.

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