Dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyayı coşturan bir sahnede, futbol efsaneleri Thierry Henry ve Zlatan Ibrahimović, Dünya Kupası finalleri için yapılan özel bir yayın sırasında analiz stüdyosunu gösteri sahnesine çevirdi.

İki eski yıldız, "Fox" kanalına ait bir stüdyoda şık takım elbiseleriyle göründü. Zlatan İbrahimoviç bu anı "X" sitesindeki hesabından paylaştı. Ardından Henry, resmi havayı bozup topu oynayarak Arsenal ve Fransa milli takımındaki altın günlerini akıllara getiren bir gösteriye başladı.

Henry, gösteriye hızlı dokunuşlarlabaşladı; stüdyodaki meslektaşlarını hayrete düşürürken topu çalımlayarak ayak ve kafa vuruşlarıyla bazı hünerler sergiledi, ardından topu Garcia’ya pasladı.

Zlatan İbrahimoviç de ondan geri kalmadı; şık beyaz kramponlarıyla dikkat çekici bir beceri gösterisiyle selamına karşılık verdi ve topa büyük bir hakimiyet sergiledi. Topu önce ayağında zıplatarak başladı, ardından dizine ve kafasına geçerek, izleyicilerin hayranlığını kazanan kesintisiz bir gösteri sergiledi.

İki yıldız, dostça bir rekabet içinde defalarca topu birbirlerine paslaştılar; bu an, canlı yayında tam anlamıyla eğlenceli bir bölüme dönüştü, teknik analizlerin ciddiyetini kırdı ve yayına neşeli bir hava kattı. Stüdyodaki üçüncü yorumcu da gülümsemeler ve alkışlarla onlara eşlik etti; daha sonra pembe elbiseli program sunucusu da onlara katılarak coşkuyla alkışladı.

Bu sahne, futbol yıldızlarının emekli olduktan sonra bile cazibelerini kaybetmediklerini ve oyuna olan tutkunun ister yeşil sahada ister analiz stüdyolarında olsun her zaman mevcut olduğunu teyit ediyor.

Henry ve Zlatan, mevcut turnuvanın en öne çıkan yorumcuları arasında yer alıyor ve deneyimleri ile popülerliklerinin yanı sıra, ara sıra ekranda görünen neşeli tavırları sayesinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyorlar.