Körfez Futbol Federasyonu Müsabakalar Komitesi Başkanı Halid el-Mukrin, bugün salı akşamı Umman ve Irak milli takımları arasında, "Körfez 27" Körfez Kupası'nın yarı finaline hangisinin yükseleceğini belirlemek için yapılan heyecanlı kuranın perde arkasını açıkladı.

Umman, Kuveyt'i 3-1 yenerken, Irak, birinci grup mücadelelerinin sonunda Suudi Arabistan'a 2-0 kaybetti.

Umman ile Kuveyt maçında Irak'ın tur atlama düzenini değiştiren bir olay yaşanmasının ardından Umman ve Irak kuraya başvurdu. Musab el-Şaksi, Kuveyt filelerine attığı üçüncü golü kutlarken formasını çıkardı ve sarı kart gördü; bu da Irak'a yeniden umut verdi.

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Bu karttan sonra, Umman ve Irak milli takımları gol, puan ve fair play kriterlerinde eşitlenerek, Umman'a tur atlatan kuraya kadar geldiler.

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Halid el-Mukrin'e kuradan sonra şu soru soruldu: Bazıları maç bittikten sonra Umman'a tur atladığı bildirildikten sonra kurayı nasıl çektiğinizi soruyor? El-Mukrin bunu reddederek şöyle dedi: "Böyle bir şey olmadı, Umman'a bildirilmedi, tur atlama sevinçleri kendilerine ait bir şey. Komite maçtan sonra toplandı, raporları inceledik ve iki ülkenin temsilcilerine kartlarda (her biri için 8) eşit olduklarını teyit ettik." Bu açıklama, Er-Riyadiyye gazetesinin X üzerindeki hesabından aktarıldı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Tur atlama kriterleri ve talimatname, turnuva başlamadan önce biliniyordu; bu durumda kuraya başvurulur."









Kuranın çekiliş şeffaflığı hakkında Al Kass kanallarına şunları söyledi: "Bir tür şeffaflık olarak, Irak ve Umman milli takımlarının temsilcilerine, kuranın çekileceği topları incelemelerine izin verdik; çünkü gizleyecek hiçbir şeyimiz yok."

Ayrıca şöyle açıklama yaptı: "Bu tarihi bir edisyon, çünkü bu durum Körfez Kupası'nda ilk kez yaşanıyor. Ancak her şey talimatnameye uygun ilerliyor."









Şunun da altını çizdi: "Herkes turnuva başlamadan önce talimatnameyi biliyor ve dünya sıralaması, tur atlamanın belirlenmesinde esas alınan kriterlerden biri değil."

Irak yetkililerinin kuraya itiraz etmesi hakkında ise şunları söyledi: "Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum."









Şöyle bitirdi: "Müsabakalar Komitesi'nin kartlarla bir ilgisi yok, bu konu hakemlere ait. Oyuncuların, fair play'in futbolda önemli bir faktör olduğunun daha fazla bilincinde olmaları gerekir." El-Mukrin, bu durumun daha önce başka turnuvalarda da yaşandığına işaret etti.