Video: Resmen açıklandı: Mohamed Salah, Trabzonspor'a transfer oldu

Türk ekibi Trabzonspor bugün, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı bonservissiz olarak resmen kadrosuna kattığını duyurdu ve böylece yaz transfer döneminin en heyecanlı dosyalarından birini kapatmış oldu.

Türk kulübü, resmi hesaplarından Salah'ın Trabzonspor forması altındaki ilk görüntülerini içeren bir video paylaştı. Videonun altına şu ifade eklendi: "Bordo mavili formayla kameralar karşısında ilk kez ve büyük Trabzonspor taraftarına ilk mesaj".

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı videoda kulüp taraftarlarına bir mesaj vererek şunları söyledi: "Trabzonspor taraftarları, hazır mısınız? Yakında görüşmek üzere".

Ardından Türkçe olarak şunu ekledi: "Bize Her Yer Trabzon".

Bu ifade, Trabzonspor taraftarlarının meşhur bir sloganı olup harfi anlamı: "Her yer bizim için Trabzon'dur"; yani kulüp taraftarları nereye giderlerse gitsinler kendilerini kendi memleketlerinde hissederler. Bu ifade, kulübe aidiyet ve gurur duygusunun bir yansımasıdır.

Transfer, hızlı gelişmelerin yaşandığı birkaç günün ardından geldi. Trabzonspor önce Salah ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı, ardından oyuncunun Türkiye'ye varış tarihini teyit etti; Salah sağlık kontrollerinden geçip transfer işlemlerini tamamladıktan sonra anlaşma resmen duyuruldu.

Salah'ın transferi, gelecekteki adresine dair uzun süredir devam eden spekülasyonlara son verdi. Son haftalarda ismi birçok kulüple anılmıştı; bunların başında Türk ekibi Beşiktaş, İspanyol ekibi Atletico Madrid, Suudi Arabistan Ligi'nden Ittihad ve Diriyah'ın yanı sıra Amerika Ligi'ndeki kulüplerin ilgisi geliyordu.

Mısırlı yıldız sonunda kariyerine Avrupa kıtası içinde devam etmeyi seçti ve bunu, yeni sezonda takımı yerel ve kıtasal düzeyde zirveye taşımak için büyük tecrübesine güvenen Trabzonspor kapısından geçerek yaptı.

Salah'ın transferi, Mısır futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Salah, dokuz yıl süren tarihi Liverpool serüvenini sonlandırmıştı; bu süre zarfında başta Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası olmak üzere birçok kupanın yanı sıra uzun bir dizi başarı ve bireysel rekora imza atmıştı.

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