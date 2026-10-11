Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui, Cristiano Ronaldo'nun ülkesi Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Foot Mercato sitesi, Regragui'nin "Canal Plus" kanalındaki Football Club programına katıldığı sırada yaptığı açıklamaları yayımladı. Regragui, bu krize dair çarpıcı bir analiz sundu.

Regragui, "Ronaldo çok şey verdi; birçok Portekizli futbolcunun ve aynı zamanda Portekiz futbolunun kazandığı konum Cristiano'ya ait" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, ona istediği her şeyi yapma hakkını vermiyor; ancak bu son dönemde yaşanan her şeyin yanlış bir şekilde yürüdüğünü düşünüyorum. Bence onunla oturup şunu söylemek gerekirdi: Bak, burada durmamız lazım."

Regragui şöyle devam etti: "Üstelik teknik direktör, Ronaldo'nun kulübü Al Nassr'da daha önce birlikte çalıştığı biri ve yola devam edip etmeyeceği konusunda mutlaka önceden konuşmuşlardır. İki taraf da kendilerine zarar verdi, bu da üzücü bir durum."

Ancak Regragui daha da ileri gitti ve Portekiz'de Cristiano Ronaldo'ya yaklaşım biçimini, Arjantin'de Lionel Messi'nin gördüğü muameleyle karşılaştırarak iki durum arasındaki farkın son derece net olduğunu belirtti.

"Ronaldo'nun gururunun da etkisiyle 1000 gole ulaşmak istediğini düşünüyorum ve belki bunu Portekiz Milli Takımı forması altında başarmak istiyor. Ama nihai sonuç şu: Bu durum olumsuz bir görüntü veriyor" diye vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Söylemek istediğim şu: Böyle bir şey Arjantin'de asla yaşanmazdı. Arjantinlilerin Messi'ye duyduğu kutsallaştırma düzeyindeki bağlılığı, aynı şekilde futbolcuların ona karşı tutumunu, Portekizlilerin Ronaldo'ya karşı asla hissettiğini görmedim."

Şu sözlerle tamamladı: "Portekizliler hiçbir zaman Ronaldo için koşmak ve savaşmak istemedi; oysa Arjantinliler bunu Messi ile kabul etti, son Dünya Kupası'nda bile. Portekiz'de ise bu durum kesinlikle kabul edilebilir değildi."