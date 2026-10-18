Real Madrid, Santiago Bernabeu'da İspanya La Liga kapsamında karşılaştığı Sevilla'yı 4-1 gibi net bir skorla yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacağı kritik maç ve ardından Barcelona karşısındaki El Clasico öncesinde önemli bir galibiyet elde etti.

Real Madrid maça, Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltma zorunluluğunun baskısı altında ve kulüp ile İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas arasındaki anlaşmazlıkların yaşattığı gergin bir atmosferde çıktı.

Jose Mourinho ilk 11'inde değişikliğe giderek, cezalı olduğu için forma giyemeyen Vinicius Junior'ın yokluğunu telafi etmek adına Endrick'i hücum hattında sahaya sürdü. Diomande sol kanatta, Valverde sağ bek pozisyonunda görev yaptı; orta sahada ise Jude Bellingham, Güler ve Aurelien Tchouameni yer aldı.

Sevilla'nın düzenli başlangıcına ve baskı ile hızlı hareketlerle ev sahibine ayak uydurma çabasına rağmen Real Madrid kademeli olarak maçın kontrolünü ele geçirdi. Arda Güler, 29. dakikada Diomande'nin pasını değerlendirerek üst direğin altına giden harika bir vuruşla skoru açtı. Bu golden önce tartışmalı bir hakem kararı yaşanmış, Sevilla oyuncuları dirsek darbesi nedeniyle Türk futbolcunun oyundan atılmasını talep etmişti.

İlk yarı bitmeden Kylian Mbappe, 37. dakikada ceza sahası içinde Bellingham'dan gelen topuk pasını alıp kaleci Vlachodimos'u çalımladıktan sonra topu ağlara göndererek Real Madrid'in üstünlüğünü ikiye çıkardı. Başkent ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda hücum baskısını sürdüren Real Madrid'de Mbappe, Diomande'nin pasının ardından ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 63. dakikada panenka usulüyle gole çevirerek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Sevilla'nın maça dönme çabalarına rağmen Manu Bueno, 79. dakikada takımının ileri bölgede topu kazanmasını değerlendirerek farkı bire indirdi. Ancak Real Madrid'in yanıtı hızlı geldi; Diomande 82. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla dördüncü golü kaydederek ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi.

Bu sonuçla Real Madrid, Mbappe'nin ikili attığı, Diomande'nin bir gol ve bir asistle dikkat çektiği, Güler'in pozisyonu nedeniyle hakem tartışmasının da gündemde kaldığı maçta 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti.

Başkent ekibi şimdi dikkatini Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına, ardından da Barcelona karşısındaki merakla beklenen El Clasico sınavına çeviriyor.