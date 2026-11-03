Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Roma karşısında tarihi bir galibiyet elde ederek, tıpkı bu turnuvanın tarihi şampiyonu Real Madrid'in yaptığı gibi hayata döndü.

Manchester United, Salı akşamı Old Trafford Stadı'nda oynanan ve Avrupa turnuvasının lig aşamasındaki dördüncü haftada bir araya geldikleri karşılaşmada, konuk ettiği Roma'yı 3-2 mağlup etti.

İtalya başkentinin temsilcisi için skoru açan isim, karşılaşmanın 11. dakikasında Arjantinli Matias Soulé oldu. Soulé, kaleci Senne Lammens ile karşı karşıya kaldıktan sonra güzel bir sol ayak vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Roma, karşılaşmanın 17. dakikasında Hollandalı Donyell Malen'in kazanılan penaltıyı Belçikalı kalecinin ağlarına ustalıkla göndermesiyle farkı ikiye çıkardı.

Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 58. dakikada kullandığı penaltıdan farkı bire indiren golü kaydederek takımı Manchester United'ı maça geri döndürdü.

Fernandes, 83. dakikada bir orta gönderdi; Roma defansının hata yapmasıyla top Matheus Cunha'ya ulaştı ve Cunha beraberlik golünü kaydetti.

Manchester United'ın galibiyeti getiren golü de yine Matheus Cunha'dan, tam olarak 86. dakikada geldi. Cunha, sağ taraftan kaleciyle karşı karşıya kalarak sert bir vuruş yaptı ve top İtalyan takımının ağlarına gitti.

Cunha'nın karşılaşmanın uzatma anlarında kırmızı kart görmesi doğru olsa da, bu durum İngiliz ekibinin geçtiğimiz Eylül ayından bu yana hasret kaldığı bir galibiyete ulaşmasını engellemedi.

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Türk ekibi Sabah'ı 4-0 mağlup ettiği galibiyetten bu yana Roma karşılaşmasından önce 9 maç oynamış, bu süreçte hiçbir galibiyet alamayarak 3 beraberliğe karşılık 6 yenilgi görmüştü.

Roma galibiyeti Manchester United'ın puanını 6'ya yükseltti ve takım Avrupa turnuvasının puan sıralamasında on yedinci sırada yer aldı. Roma'nın puanı ise 4'te kalarak on dokuzuncu sıraya yerleşti.

İlginç olan ise, Manchester United'ın 2-0 geriye düştüğü maçı tarihi bir galibiyete çevirmeyi başarmasıydı; tıpkı Real Madrid'in de Avrupa turnuvasının lig aşamasındaki ikinci haftada Roma karşısında yaptığı gibi. Real Madrid o maçta 3-1 geriye düşmüş, ardından karşılaşmayı 4-3 kendi lehine bitirmişti.

İngiliz ekibi, bu "remontada"nın tıpkı Real Madrid'de olduğu gibi yeni bir çıkış noktası olmasını umuyor. Zira Real Madrid o günden bu yana ezeli rakibi Barcelona'ya karşı oynadığı El Clasico da dâhil olmak üzere bütün maçlarını kazanmayı başardı.