Rekabetin sınırlarını aşan trajedilere karşı spor camiasının dayanışmasını yansıtan insani bir jestle, Real Madrid, Tenerife oyuncusu Jesús de Miguel'i anmaya özen gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, takımının Andorra karşısındaki mücadelesi sırasında aldığı ağır sakatlığın etkisiyle bugün salı günü hayatını kaybetti; bu trajik kaza İspanyol futbol dünyasını sarstı.

Kraliyet kulübünden gelen bu girişim, "Heliodoro Rodríguez López" stadında Tenerife ile Andorra'yı karşı karşıya getiren maç sırasında yaşanan korkunç kazanın ardından, merhum oyuncunun ailesine destek vermek ve takım arkadaşlarının, kulübünün ve tüm sevenlerinin acısını paylaşmak amacıyla yapıldı.

Karşılaşmanın son dakikaları, forvet oyuncusunun uzatma dakikalarında konuk takımın kalecisi Jesús Owono ile şiddetli bir çarpışma yaşamasının ardından zorlu anlara sahne oldu.

De Miguel bir kontra atağa öncülük etmek için orta sahadan koşarken, kaleci topu kesmeye çalışmak için ceza sahasından çıktı; dizi forvet oyuncusunun göğüs ve yüz bölgesine çarptı ve oyuncu, iki takımın futbolcuları arasında yaşanan panik ortamında bilincini kaybederek yere yığıldı.

Oyuncular hızla sağlık ekibinden acil müdahale talep etti; forvet oyuncusunu sahada kurtarma çabaları birkaç dakika sürdü, ardından sedyeyle ambulansa taşınarak Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ayrıntıları, oyuncunun kalp ve solunum durması yaşadığını ortaya koydu; bu durum sağlık ekiplerinin hastaneye nakil sırasında kalp masajı uygulamasını gerektirdi. Çabalar nabzın yeniden sağlanmasında başarılı oldu, ancak oyuncu bilincini kaybetmiş durumda kaldı ve kritik durumda yoğun bakım ünitesine alındı.

Salı sabahının ilk saatlerinde Tenerife kulübü oyuncunun nörolojik durumunun kötüleştiğini açıkladı, ardından yayımladığı bir bildiriyle vefatını doğruladı; böylece trajik kazanın ardından onu kurtarma çabaları sona erdi.

Real Madrid, Jesús de Miguel'e veda ediyor

Real Madrid, kendi internet sitesinde yayımladığı resmi bir bildiriyle merhum oyuncunun ardından taziyelerini bildirdi. Bildiride şu ifadeler yer aldı: "Kulüp, başkanı ve yönetim kurulu, 30 yaşında aramızdan ayrılan Tenerife kulübü oyuncusu Jesús de Miguel'in vefatı dolayısıyla en içten taziye ve başsağlığı dileklerini sunar."

Bildiride şöyle devam edildi: "Kulübümüz bu zor anlarda ailesine, takım arkadaşlarına, kulübüne ve tüm sevenlerine derin üzüntüsünü ve dayanışmasını iletir. Huzur içinde yat."

Kraliyet kulübü yalnızca taziye bildirisiyle yetinmedi; etkileyici bir insani jestle oyuncunun anısını yaşatmaya özen gösterdi. Takımın tüm üyeleri, oyuncunun vefatı dolayısıyla yas tutmak ve ailesiyle ve İspanyol futbol camiasıyla dayanışmalarını göstermek amacıyla antrenmanların başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında "Olympic Athens Spyros Louis" stadında AEK Atina ile karşılaşmaya hazırlanıyor.