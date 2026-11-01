24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Video: Real Madrid'in planlarını altüst eden gol! Diomande'den muhteşem gol, "Vinicius'a artık yer yok"

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
İspanya
Brezilya
Côte d’Ivoire

Fildişili yıldız sahneyi aydınlatıyor

Fildişi Sahilli Yan Diomande, Real Madrid'in ilk 11'inde yer kapma yarışında güçlü bir mesaj verdi. "El Sardinero" stadında iki takımı karşı karşıya getiren müsabakada Racing Santander ağlarına muhteşem bir gol kaydeden oyuncu, Brezilyalı Vinicius Junior'ın yokluğunu değerlendirmeye devam ederek Brezilyalı yıldızın teknik heyetin hesaplarındaki geleceğine dair soru işaretleri doğurdu.

Real Madrid, ilk yarının akışına hâkimiyet kurarak karşılıksız üç golle öne geçti. İlk golü 11. dakikada Kylian Mbappe tartışmalı bir penaltıdan kaydetti; ardından Jude Bellingham, Arda Güler'in asistiyle 22. dakikada ikinci golü ekledi.

Üçüncü gol ise 36. dakikada Diomande'nin imzasını taşıdı. Racing savunmasının bir kornerde yaptığı uzaklaştırmayı takip eden oyuncu, ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şutla topu kaleci Aguirre'nin ağlarının üst köşesine gönderdi ve maçın en güzel anlarından birini yaşattı.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Vinicius Junior'ın 4 maçlık cezasından faydalanarak dikkat çekici bir çıkış dönemi yaşıyor. Bu ceza, ona ilk 11'de sahaya çıkma ve yeteneklerini kanıtlama fırsatı verdi; oyuncu da kadroda bir yer için ciddi bir rakip hâline gelmesini sağlayan üstün performanslar ortaya koymayı başardı.

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 Kas 2026

SAN

SAN

Diomande, 4'ü La Liga'da olmak üzere bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı. Böylece Brezilyalı yıldızın yokluğunu telafi etmekle yetinmediğini, fırsatı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını ve kendisini göz ardı edilmesi zor bir seçenek olarak kabul ettirmeye uğraştığını da ortaya koydu.

Fildişi Sahilli oyuncunun çıkışı sürerken şu soru gündeme geldi: Vinicius ceza süresi bittikten sonra ilk 11'deki yerini kolayca bulacak mı, yoksa Diomande kanat mevkisinde yeni bir dönemin başlangıcını mı yazıyor?

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin