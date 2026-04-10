Borussia Dortmund, bu Cuma akşamı yaptığı resmi hamle ile Real Madrid'in en önemli transfer hedeflerinden birini kesinleştirerek, Kraliyet Kulübü'ne ağır bir darbe indirdi.

Alman savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, son dönemde Real Madrid'e transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler vardı, özellikle de Dortmund ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar uzanıyordu, bu da onu transfer piyasasında cazip bir hedef haline getiriyordu.

Ancak Borussia Dortmund, bugün Cuma günü, 26 yaşındaki Schlotterbeck'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını açıkladı ve önümüzdeki yıllarda onu transfer etme girişimlerinin önünü kesti.

Schlotterbeck, 2022 yazında Freiburg'dan Dortmund'a katılmıştı ve o zamandan beri takımın temel direklerinden biri haline geldi. Siyah-sarı formayla 155 resmi maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Ayrıca, 2022'deki ilk maçından bu yana Almanya milli takımında 25 kez forma giydi.

Son derece önemli bir adım

Kulübün genel müdürü Carsten Kramer, yaptığı resmi açıklamada, Schlotterbeck'in sözleşmesinin uzatılmasının son derece önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kramer, oyuncunun hem teknik hem de kişisel açıdan büyük bir değer olduğunu ve kulüp içindeki konumunun yanı sıra inşa edilen projenin önemini tam olarak anladığını belirtti.

Spor direktörü Lars Ricken ise bu konunun bu zamanda sonuçlandırılmasının net bir hedef olduğunu vurguladı. Schlotterbeck'in hem takımda hem de milli takımda liderlerden biri olduğunu belirten Ricken, oyuncunun son sakatlığının ardından gösterdiği güçlü dönüşü övdü ve kulübün, oyuncunun sürekli gelişme ve vazgeçilmez bir unsur haline gelme yeteneğine olan güvenini vurguladı.

Müzakereler olumlu bir atmosferde geçti

Kulübün sportif direktörü Oli Bock ise, Schlueterbeck'in pas verme, ikili mücadeleler, fiziksel varlığı ve sahadaki mücadeleci ruhu gibi olağanüstü yetenekleri sayesinde dünyanın en iyi savunmacılarından biri olduğunu belirtti ve önümüzdeki dönemde onunla birlikte büyük başarılara imza atacaklarına olan güvenini dile getirdi.

Schlotterbeck ise sözleşmesinin uzatılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kararın öneminden dolayı acele etmediğini ve müzakerelerin olumlu ve güvene dayalı bir ortamda yürüdüğünü vurguladı. Kulüp yönetiminin kendisine net ve iddialı bir proje sunduğunu ve bunun devam etmesine neden olduğunu ekleyen Schlüterbeck, ana hedefinin Borussia Dortmund ile şampiyonluklar kazanmak olduğunu vurguladı.

