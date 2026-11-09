Barcelona, Wanda Metropolitano'dan tam üç puanla ayrıldı, liderliği garantiledi ve herkes Atletico Madrid karşısındaki tarihi geri dönüşü kutladı; herkes, biri hariç.

Barcelona'nın kaptanı Raphinha, soyunma odasından ilk ayrılan isim oldu; yalnız, gözleri yerde ve yüzü asık bir halde, sanki maçı kazanan değil de kaybeden biri gibiydi.

Kameraların maçtan sonra yakaladığı tek bir kare, maç sonunun Blaugrana kampında tamamen kutlamalarla geçmediğini ortaya koymaya yetti. Peki Barcelona'nın kaptanına ne oldu?

Öfke anı

Katalan "3Cat" sitesine göre, Raphinha mutlu değildi; bu durum takım arkadaşlarının sevinciyle tam bir tezat oluşturuyordu. Bazı karelerde öfkeli ve yüzü asık bir şekilde görünüyordu.

Kaynağa göre bunun nedeni, maçın bitimine bir dakika kala yaşanan son pozisyondu. Barcelona bir serbest vuruş kazandığında yapılması gereken topu elde tutup zaman öldürmekti, ancak Brezilyalı oyuncu serbest vuruşu kendisi kullanmaya karar verdi.

Bu karar takım arkadaşlarının hoşuna gitmedi; Pedri, Lamine Yamal ve Frenkie de Jong kendisini azarlamak için yanına geldi ve takımın topu elde tutması gerektiğini, topu yeniden Atletico'ya verebilecek bir şutla risk almaması gerektiğini ona anlattı.

Başarısız sakinleştirme girişimleri

Raphinha iyi durumda değildi ve maç boyunca denemekten geri durmamasına rağmen işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor; performansı da en iyi halinde değildi.

Joan Garcia ve Eric Garcia gibi bazı takım arkadaşları yanına yaklaştı, ancak ruh halini düzeltmeyi başaramadılar.

Barcelona ligdeki liderliğini garantiledikten sonra, geçici bir kare içinde gözleri yerde ve yalnız bir halde soyunma odasından ilk ayrılan isim oldu.

Doping testi gerilimi artırıyor

Buna ek olarak Raphinha, iyi bir ruh halinde olmadığı bir anda doping testine girmek zorunda kaldı; bu da maç sonrası gerginliğini artırdı.

Böylece Barcelona La Liga liderliğini ve Atletico karşısındaki tarihi geri dönüşü kutlarken, kaptanı bambaşka bir gece yaşıyordu: öfke, sitem ve yalnızlık gecesi.