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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Video: Raphinha, Barcelona'yı El Clasico'ya geri döndürdü ve Real Madrid karşısındaki mücadeleyi ateşledi

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Raphinha
İspanya
Brezilya

İkinci yarının başlamasına çeyrek saatten az bir süre kala

Barcelona, Raphinha'nın kraliyet takımının filelerine gol kaydetmesinin ardından Real Madrid karşısında beraberliği yakalamayı başardı ve giderek kızışan El Clasico'da mücadeleyi başa döndürdü.

Gol, Barcelona lehine sağ taraftan kullanılan bir korner atışıyla başlayan bir ataktan geldi. Katalan takımının kullandığı korner sonrası top yeniden Pedri'ye ulaştı. Pedri, Real Madrid savunmasını deşen ustaca bir pas göndererek Raphinha'yı gol için uygun bir pozisyona soktu.

Brezilyalı yıldız, ceza sahası içindeki topla büyük bir beceriyle oynadı ve topu Jude Bellingham'ın bacakları arasından filelere göndererek, iki ezeli rakip arasındaki zirve mücadelesinin kızıştığı anlarda Barcelona'nın beraberliğini ilan etti.

Raphinha'nın golü El Clasico'ya heyecanı geri getirdi. Daha önce Real Madrid, ilk yarıda Gerard Martín'in savunma hatasından yararlanan Kylian Mbappé'nin golüyle öne geçmişti. Böylece her iki takımın da üç puanı almak istediği mücadele yeniden başladı.

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