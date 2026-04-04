Video: Rakiplerinin hataları sayesinde... Al-Ahli, Roshen'de Al-Hilal ve Al-Nassr'ı geçerek zirveye yükseldi

Al-Ahli Jeddah, rakiplerinin hatalarından yararlanarak, rakipleri Al-Hilal ve Al-Nassr'ın bulunduğu Suudi Roshen Ligi'nin zirvesine yükseldi.

Al-Ahli, Suudi Roshen Ligi'nin 27. haftasında bugün Cumartesi günü Cidde'deki Al-Inmaa Stadyumu'nda Damak'ı ağırladı.

Maçın başlamasından sadece 3 dakika sonra, "Al-Raqi" Dhamk'ın savunma oyuncusu Dhari Al-Anzi'nin kendi kalesine attığı golle skoru açtı.

Bu golle Al-Ahli, Roshen Ligi'nin bu sezonunda kendi kalesine atılan gollerden en çok yararlanan takım oldu. Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Taawoun ile eşit olarak her takım 3 gol kaydetti.

Buna karşılık, Dhamk, Al-Fateh, Al-Khaloud, Al-Fayha ve Al-Shabab ile eşit olarak, yine 3 golle kendi kalesine en çok gol atan takım oldu.

Dhari Al-Anzi, Badr'ın kalesine gol atan üçüncü oyuncusu oldu; Brezilyalı kaleci Kewin ve Faslı savunma oyuncusu Jamal Harkas'ın ardından.

Al-Ahli'nin bu sezon Suudi Ligi şampiyonluğu için Al-Nassr ve Al-Hilal ile rekabet ettiği belirtiliyor. Al-Ahli, 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve "Al-Alamy"nin 8 puan, "Al-Za'im"in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.