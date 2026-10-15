Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele, Manchester City karşısında alınan galibiyette kaydettiği golle, hâlâ belirleyici bir güç olduğunu herkese gösterme fırsatını yakaladı. Bu performans, Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'nde sergilediği istikrarsız oyundan günler sonra geldi.

Ousmane Dembele, takımı Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 4-2 yenmesinin ardından Canal+ kanalına verdiği röportajda açıklamalarına gem vurmadı.

Manchester City karşısında Paris Saint-Germain'in ikinci golünü kaydeden 2025 Ballon d'Or sahibi, kanalın yorumcularına büyük bir alaycılıkla karşılık verdi.

Başlangıçta cevaplarında son derece ciddi olmasına rağmen, Fransa Milli Takımı'nda bulunduğu dönemde maruz kaldığı eleştirilere dair bir soru aldığında öfkesi patladı.

Dembele şöyle konuştu: "İnsanların bizden şüphe duyması bizi hiç ilgilendirmiyor; ekim ayındayız, sezonun ilk bölümünde performans göstermemiz ve ikinci bölüme hazırlanmamız gerekiyor."

Bu cevap, kanalın gazetecileri için yeterli olmadı ve milli araya ait eleştirilere yanıt verip vermeyeceğini öğrenmek için onu daha da sıkıştırdılar.

Dembele ise şöyle dedi: "Durumu düzeltmek için bir istek duydum mu? Hayır, kesinlikle hayır. Milli ara vardı, sonra tatile gittim (gülüyor)... Aslında belki daha fazlasını isteyeceğim (bir tatil daha)."

Ve devam etti: "Takımın yüksek kalitede olduğunu biliyoruz. Güçlü Manchester City karşısında iyi bir maç oldu. Geniş alanlar bulduk ve özellikle ilk yarıda mükemmel oynadık, ceza sahası içinde son derece etkiliydik. İkinci yarıda gevşedik ve gevşediğinizde bunun bedelini ödersiniz."

Fransız yıldız Samir Nasri'den gelen bir tebrik mesajının ardından Dembele sözlerini şöyle tamamladı: "Beni on yıl boyunca eleştirdiler, bu da değişmeyecek, değil mi? Teşekkürler Samir, ne hissettiğini anlıyoruz."

Ousmane, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne olan sevgisini de itiraf ederek şunları vurguladı: "Salı ve çarşamba günleri oynamaktan gerçekten keyif alıyorum... Özellikle tatilden döndüğümde."

Bu sezon Fransa Ligi'nde oynanan altı maçtan yalnızca üçünde ilk 11'de yer alan Dembele, gülerek şöyle devam etti: "Bu hafta sonu tatilimi tamamlayacak mıyım? Mümkün, belki mart ayına kadar bile.. Karar teknik direktöre ait (gülüyor)."

Dembele, Canal+ kanalındaki tuhaf röportajını bir soruyla noktaladı: "Şimdi kime karşı oynuyoruz... Le Havre, sanırım?"..

İlginç olan ise Ousmane'ın yanılmış olmasıydı; zira Paris Saint-Germain'in gelecek maçı önümüzdeki cumartesi Fransa Ligi'nde Strasbourg'a karşı olacak.







