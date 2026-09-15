Suudi Nassr, Emirates ekibi Al Ain karşısında ağır bir darbe aldı. İki takım arasındaki karşılaşma, sadece 72 dakika içinde Al Alami'nin filelerine üç gol bırakan Faslı iki kardeş Hüseyin ve Süfyan Rahimi için olağanüstü bir geceye dönüştü.

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Al Ain'in açıkça ortaya çıkan boşlukları ve savunma hatalarını değerlendirmeyi başarmasının ardından Nassr kendini zor bir durumda buldu. Maçın dakikaları ilerledikçe Emirates ekibi daha tehlikeli taraf haline geldi; Al Alami'nin savunması ise Rahimi ailesinin hareketlerini durdurmaktan aciz kaldı.

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Başlangıcın sahibi Hüseyin Rahimi oldu. Nassr'ın savunma hatasını ve kendisini doğru yere koyan mükemmel bir hareketi değerlendirerek 25. dakikada Al Ain'in ilk golünü kaydetti, ardından topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

Hüseyin Rahimi, 63. dakikada aynı sahneyi tekrarladı. Ceza sahası içinde etkileyici bir hareket yaparak Nassr savunmasındaki boşlukları yeniden değerlendirdi ve hem kendisi hem de takımı için ikinci golü ekleyerek Al Alami'nin maçtaki çilesini iki katına çıkardı.

Hüseyin sunduklarıyla yetinmedi; sıra kardeşi Süfyan Rahimi'ye geldi. Süfyan, 72. dakikada Al Ain'in üçüncü golünü kaydederek ailenin tarihi gecesini tamamladı. Böylece Nassr'ın filelerine Faslı iki kardeşin ayaklarından tam üç gol girmiş oldu.

Böylece Nassr ile Al Ain karşılaşması, Rahimi ailesinin parladığı bir sahneye dönüştü. Hüseyin ve Süfyan, Al Alami'nin savunma hattında ortaya çıkan hatalardan ve boşluklardan yararlanarak kendilerini maçın gidişatına kabul ettirdiler. Nassr ise maçın havasına geri dönmek isterse güçlü bir tepki vermek zorunda kaldı.