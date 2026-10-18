Milan, 3-0'lık üstünlüğünü 3-2'lik zorlu bir zafere dönüştürerek Atalanta'nın geç gelen başkaldırısından kurtuldu. İki takım bugün pazar günü San Siro'da İtalya Serie A'nın yedinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Milan, üç golle öne geçtikten sonra rahat bir galibiyete gidiyor gibi görünüyordu; ancak Atalanta son dakikalarda toparlandı ve iki gol kaydetmeyi başardı. Böylece maçın havası değişti ve ev sahibi ekip, bitiş düdüğüne kadar büyük bir baskı altında kaldı.

Milan adına skoru 24. dakikada Gonçalo Ramos açtı. Penaltı, video yardımcı hakem incelemesinin ardından, topun ceza sahası içinde oyuna sonradan giren Obric'in eline çarpması üzerine verildi.









İlk yarının bitimine iki dakika kala Fransız Adrien Rabiot, Rossoneri'nin üstünlüğünü artırdı. Moreira'dan gelen pası alan oyuncu, hatlar arasında markajdan kurtulmayı başardı; ardından bir savunmacıyı çalımladı ve sağ ayağıyla yakın köşeye vurarak kaleci Carnesecchi'yi geçti.









58. dakikada Mario Gila, Milan'ın üçüncü golünü kaydetti. Luka Modric'in kullandığı kornerde Rabiot'un kendisine aktardığı topu kolaylıkla ağlara gönderdi.









Ancak Atalanta pes etmedi ve geri dönüş yolculuğuna 66. dakikada başladı. Zalewski'nin pasını alan Gaetano, Fransız kaleci Mike Maignan'ı isabetli bir vuruşla avlayarak farkı iki gole indirdi.









Mücadele 81. dakikada yeniden alevlendi. Raoul Bellanova'nın sağ kanattan başlattığı hızlı hücumun ardından Milan savunmasındaki karışıklıktan faydalanan Krstovic, gelen ortaya vuruşuyla karşılık vererek topu ağlara gönderdi ve Atalanta'nın ikinci golünü kaydetti.









Geç gelen baskıya ve Atalanta'nın eşitliği sağlama çabalarına rağmen Milan, üstünlüğünü sonuna kadar korudu ve ev sahibi ekip için neredeyse bir kabusa dönüşecek olan maçın ardından üç değerli puanı hesabına yazdırdı.

Bu galibiyetle Milan puanını 15'e yükseltti ve İtalya Serie A puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti. Atalanta ise 9 puanda kalarak onuncu sırada yer aldı.







