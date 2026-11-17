Fas Milli Takımı, salı akşamı Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan eleme grubunun dördüncü hafta mücadelesinde Nijer'i 1-0 mağlup ederek 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerindeki yerini resmen ayırttı. Fas, bu değerli galibiyetle başarılı yürüyüşünü sürdürürken A Grubu'nda puan kaybetmeden yoluna devam etti.

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Fas'a galibiyeti getiren tek gol, 22. dakikada Brahim Díaz'ın harika pasını değerlendiren Abdellah Ouazane'den geldi. Bu golle öne geçen ev sahibi ekip, kolay geçmeyen mücadelede Nijer karşısında üstünlüğünü korudu. Maça geri dönmeye çalışan Nijer ise karşılaşma boyunca fileleri havalandıramadı.

Fas, bu galibiyetle üst üste dört maçta topladığı puanı 12'ye yükselterek turnuva biletini resmen garantiledi. A Grubu liderliğinde rakipleriyle arasındaki farkı açan Fas, eleme yolculuğunun bitimine iki hafta kala elemeleri finallere yükselen iki sıradan birinde tamamlamayı da garantiledi.

Fas, elemelere Gabon'u 2-0 yenerek başlamış, ardından Lesotho karşısında da aynı skorla kazanmıştı. Sonrasında Nijer'i 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Fas, dördüncü haftada aynı rakibi 1-0 mağlup ederek kusursuz performansını sürdürdü.

Öte yandan Nijer, elemelerdeki üçüncü yenilgisini alarak üç puanda kaldı. Elemelere Lesotho'yu yenerek başlayan Nijer, ardından Gabon'a ve bir önceki maçta Fas'a kaybetmiş, bu kez de yeniden Fas karşısında mağlup oldu.

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Aynı haftada Gabon'un Lesotho'ya 2-1 yenilmesi, Fas'ın galibiyetinin önemini daha da artırdı. Gabon'un altı puanda kalmasıyla gruptaki ikinci bilet için mücadele sürerken Fas, kıta turnuvasına katılımını resmen garantiledi.